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تسلا الأخطر عالميا.. حادث مروع في كاليفورنيا يكشف عن كارثة بسيارات “سايبرترك” (فيديو)

دراسة صادمة عن الحوادث المميتة في الولايات المتحدة

حادث مروري يكشف مخاطر سيارات سايبرترك
حادث مروري يكشف مخاطر سيارات سايبرترك (أسوشيتد برس)
28/11/2024-|آخر تحديث: 28/11/202404:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قُتل 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح خطيرة في ساعة مبكرة، الأربعاء، عندما تحطمت سيارة تسلا “سايبرترك” واشتعلت فيها النيران شمالي كاليفورنيا.

وقال رئيس شرطة منطقة بيدمونت، إن السرعة كانت عاملاً في الاصطدام، وأضاف أن السلطات ستواصل التحقيق في ملابسات المأساة.

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ولم يتمكن رجال الشرطة الأمريكية -الذين وصلوا إلى مكان الحادث- من إخماد النيران بطفايات الحريق، حتى وصل رجال الإطفاء الذين سيطروا عليه.

وقال رئيس قسم الإطفاء في بيدمونت إن السرعة في إخماد النيران تعني أنه من غير المرجح أن تشتعل بطارية الليثيوم أيون الكبيرة في سيارة سايبرترك. ووصف الحادث بأنه “أقرب إلى حريق سيارة عادي”.

وأضاف “لا يوجد ما يشير إلى وجود تأثيرات ميكانيكية كانت السبب الرئيسي للاصطدام”.

وتشير التقارير أن الشاحنة “سايبرترك”، كانت معروضة للبيع منذ حوالي عام، وتعرّضت للانتقادات بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة، وكان آخرها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني لأن خللاً في العاكس الكهربائي يمكن أن يتسبب في فقدان عجلات القيادة للطاقة.

وشملت الانتقادات الأخرى صور كاميرا الرؤية الخلفية التي لا يتم تنشيطها فورًا بعد التحول إلى الرجوع للخلف، وقطع الزخرفة التي يمكن أن تتساقط، وماسحات الزجاج الأمامي التي قد تتعطل، وحجم الخط غير الصحيح على أضواء تحذير لوحة العدادات، ودواسات الوقود التي يمكن أن تتعطل في الزخرفة الداخلية.

تسلا الأخطر في العالم

وأظهرت دراسة أمريكية أن احتمالات تعرض سيارات تسلا لحوادث تصادم مميتة تزيد عن أي سيارات أخرى على الطرق الأمريكية.

وشملت الدراسة مراجعة إحصاءات حوادث السيارات في الولايات المتحدة، مع التركيز على الحوادث التي أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وحلل الباحثون البيانات المتاحة على “نظام تحليل تقارير الحوادث المميتة” الأمريكي ووضعوا تصنيفًا كميًا لكل السيارات والعلامات التجارية.

وكشف التحليل أن تسلا سجلت أعلى معدل للحوادث المميتة بين كل علامات السيارات في الولايات المتحدة، وأشار معدو الدراسة إلى أن سيارات تسلا بما تحتوي عليه من تكنولوجيا متقدمة في أنظمة القيادة تعتبر سيارات آمنة، لكن أصحابها ليسوا ركابًا آمنين.

وأكدت الدراسة أن سمعة شركة تسلا في مجال أنظمة القيادة والسلامة بمساعدة البرمجيات تضررت نتيجة مئات الحوادث التي تم فيها تشغيل خاصية مساعدة السائق إلكترونيًا المعروفة باسم “أوتو بايلوت”.

وأشار الباحثون إلى أن معدل الحوادث المميتة لسيارات تسلا، هو الأعلى في العالم، بينما جاءت سيارات كيا في المركز الثاني، ثم سيارات بويك في المركز الثالث، وسيارات دودغ في المركز الرابع، وفي المركز الخامس جاءت سيارات هيونداي.

المصدر : أسوشيتد برس + الألمانية

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