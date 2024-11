تسلا الأخطر عالميا.. حادث مروع في كاليفورنيا يكشف عن كارثة بسيارات “سايبرترك” (فيديو)

قُتل 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح خطيرة في ساعة مبكرة، الأربعاء، عندما تحطمت سيارة تسلا “سايبرترك” واشتعلت فيها النيران شمالي كاليفورنيا.

وقال رئيس شرطة منطقة بيدمونت، إن السرعة كانت عاملاً في الاصطدام، وأضاف أن السلطات ستواصل التحقيق في ملابسات المأساة.

ولم يتمكن رجال الشرطة الأمريكية -الذين وصلوا إلى مكان الحادث- من إخماد النيران بطفايات الحريق، حتى وصل رجال الإطفاء الذين سيطروا عليه.

وقال رئيس قسم الإطفاء في بيدمونت إن السرعة في إخماد النيران تعني أنه من غير المرجح أن تشتعل بطارية الليثيوم أيون الكبيرة في سيارة سايبرترك. ووصف الحادث بأنه “أقرب إلى حريق سيارة عادي”.

وأضاف “لا يوجد ما يشير إلى وجود تأثيرات ميكانيكية كانت السبب الرئيسي للاصطدام”.

UPDATE: Sandy Martin bursts into tears after learning she had taught some of the victims in predawn triple-fatal crash of @Tesla Cybertruck in Piedmont. All 3 who died were 2023 @PiedmontHigh grads. 4th pulled from wreck. @piedmontcagov @piedmontunified weigh in 4,5,6 p.m. @KTVU pic.twitter.com/AzQlVPGYAU

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) November 27, 2024