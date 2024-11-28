لقطات مرعبة للحظة إخراج رجل من بطن ثعبان ضخم ابتلعه بالكامل في إندونيسيا (شاهد)

تعرّض العامل الإندونيسي بيكو، 30 عامًا، أب لثلاثة أطفال، لحادثة مفجعة، فالرجل الذي يعمل في مزرعة نخيل لصنع السكر البني، وأثناء عمله انقض عليه ثعبان عملاق، في منطقة شمال لوو، حيث قام بخنق الرجل بالالتفاف حول جسده وسحقه حتى الموت.

وتُظهر لقطات مصوّرة كيف وصل زعماء القرية وقاموا بفتح جسد الثعبان الزاحف البالغ طوله 23 قدما (7 أمتار) ليكشفوا عن جثة العامل حيث ابتلعه الثعبان بالكامل في مشهد صادم.

وقال رئيس شرطة المنطقة “تم العثور على الثعبان وبعد ذلك تم استدعاء السكان وقاموا معًا بإخراج جثة الضحية من معدة الثعبان، ونقل السكان الجثمان إلى دار الجنازات”.

Horrifying moment man is cut from belly of 23ft python that crushed him to death and swallowed him whole in Indonesia https://t.co/ybOm9L8mM3 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 27, 2024

حوادث متكررة

وإندونيسيا، أرخبيل واسع النطاق في جنوب شرق آسيا، موطن لبعض أكبر الثعابين والتماسيح في العالم.، وتوفر المساحات الواسعة من الغابات البيئة المثالية للثعابين للصيد دون قيود والنمو إلى أطوال هائلة، وقد تزايدت أعداد الهجمات على البشر في السنوات الأخيرة مع زيادة مزارع سكر النخيل والمطاط.

في يوليو/تموز، كانت سيرياتي، البالغة من العمر 30 عاما، أم لخمسة أطفال، تزور شقيقها للذهاب إلى السوق معا لشراء الدواء عندما أكلها ثعبان في منطقة لوو، جنوب سولاويزي، حيث غرز الثعبان أسنانه في ساقها أثناء التفافه حول جسدها وخنقها قبل أن يبتلع رأسها.

في أغسطس/آب من هذا العام، تعرضت امرأة (57 عامًا) للموت سحقًا بواسطة ثعبان ضخم أثناء عملها في مزرعة في مقاطعة غامبي، وتمكنت الأفعى التي يبلغ طولها 16 قدمًا من التغلب على المرأة والتفّت حول جسدها، ثم ضغطت على رئتيها حتى فقدت الوعي.

وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، كانت ماجا (74 عامًا) ترعى أبقارها في منطقة غابات في جبال سومارامبو، على بعد حوالي ميل من منزلها في مدينة بالوبو في جنوب سولاويزي، عندما هاجمها ثعبان وقتلها.