بالفيديو.. لحظة إخراج رجل من بطن ثعبان ضخم ابتلعه بالكامل في مشهد مرعب

تعرّض العامل الإندونيسي بيكو، 30 عامًا، أب لثلاثة أطفال، لحادثة مفجعة، فالرجل الذي يعمل في مزرعة نخيل لصنع السكر البني، وأثناء عمله انقض عليه ثعبان عملاق، في منطقة شمال لوو، حيث قام بخنق الرجل بالالتفاف حول جسده وسحقه حتى الموت.

وتُظهر لقطات مصوّرة كيف وصل زعماء القرية وقاموا بفتح جسد الثعبان الزاحف البالغ طوله 23 قدما (7 أمتار) ليكشفوا عن جثة العامل حيث ابتلعه الثعبان بالكامل في مشهد صادم.

وقال رئيس شرطة المنطقة “تم العثور على الثعبان وبعد ذلك تم استدعاء السكان وقاموا معًا بإخراج جثة الضحية من معدة الثعبان، ونقل السكان الجثمان إلى دار الجنازات”.

Horrifying moment man is cut from belly of 23ft python that crushed him to death and swallowed him whole in Indonesia https://t.co/ybOm9L8mM3

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 27, 2024