“صبر وتسليم واحتساب”.. نعي واسع للمنشد الشاب محمد الجبالي عقب إعلان وفاته

توفي المنشد السعودي الشاب محمد الجبالي، مساء الخميس، عن عمر يناهز 38 عامًا بعد معاناة استمرت سنوات مع مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS).

وكان الجبالي قد كشف في وقت سابق عن حالته الصحية، حيث شارك متابعيه رسالة مؤثرة عبّر فيها عن رضاه بقضاء الله وصبره على الابتلاء، مؤكدًا أنه اختار الابتعاد عن الأضواء لتجنّب رؤية مشاعر الشفقة في عيون محبّيه.

وتخصص الجبالي في تقديم أعمال تحمل طابعًا إسلاميًّا ووطنيًّا.

يُشار إلى أن الجبالي خاض رحلة علاج صعبة داخل السعودية وخارجها، بما في ذلك مصر، إلا أن حالته الصحية تدهورت تدريجيًّا في السنوات الأخيرة بسبب طبيعة المرض، حسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وتصدر اسم محمد الجبالي قائمة الأكثر بحثًا على غوغل في السعودية عقب إعلان خبر وفاته الذي أثار حزنًا واسعًا انعكس صداه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعلت مع نبأ رحيله شخصيات عامة وجمهوره، وأشادوا بموهبته وروحه الصبور.

"انتقل إلى رحمة الله تعالى ، الشاب الخلوق" محمد الجبالي صابرًا محتسبًا بعد معاناته مع مرض -التصلب الجانبي الضموري-

نسأل الله 🤲 أن يغفر له ويجعل ما أصابه رفعةً في درجاته، وأن يربط على قلب أمه ويرزقها الصبر والسلوان.

تلاوة له من سورة النبأ " أنشروها " عسى الله أن ينفعه بها في… pic.twitter.com/Rv7HVu4HeF — ؏ـبدﷲ الشعيل (@abdullah_HSS_) November 28, 2024

وعبّر العديد منهم عن تقديرهم لمسيرته الفنية وإرثه في مجال الإنشاد، داعين له بالرحمة والمغفرة ولعائلته بالصبر.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا #محمد_الجبالي سوف يُصلى على الفقيد اليوم صلاة العصر في جامع الفرقان بالدمام نسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يجعل ما أصابه تكفير ورفعة له بالدرجات ، وأن يجمعنا به بالفردوس الأعلى من الجنه ، اللهم آمين pic.twitter.com/iJLjrrlyt9 — Adel Alsabti | عادل السبتي (@alsabti_adel) November 29, 2024

ونعى المغني الكويتي حمود الخضر، الجبالي، قائلًا “منذ تلقي الخبر وأنا غارق في بحر الذكريات، ما في أنقى من قلبك يا خوي يا محمد”.

منذ تلقي الخبر وانا غارق في بحر من الذكريات، صور، فيديوهات، محادثات.. صداقة واخوة عمرها 18 سنة. ما في أنقى من قلبك يا خوي يا محمد، ونعم الأخ والصديق. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، وعظم الله أجرك أهلك وأحبابك.#محمد_الجبالي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/gviI4mV05R — حمود الخضر (@HumoodAlkhudher) November 28, 2024

وأشاد المدون هاني بن علي مقبل بموقف الجبالي خلال فترة مرضه، وكتب “صبر وتسليم واحتساب ومراعاة لمشاعر محبيه”.

بماذا أخبرنا عندما أصابه المرض رحمه الله ؟

صبر وتسليم واحتساب ومراعاة لمشاعر محبيه 💔#محمد_الجبالي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/Hl7zs2Bz5j — هاني بن علي مقبل (@hanialimoqbel) November 29, 2024

ونشر جمهور الجبالي مقاطع فيديو له وهو يتلو القرآن بصوت عذب، كما نشروا له أغاني وطنية.

تلاوة لـ محمد الجبالي رحمه الله 🌿 #محمد_الجبالي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/dYZJAA3lXh — وئام عَبـدُه | العسلية 🎓 (@wea_02) November 28, 2024