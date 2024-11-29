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“صبر وتسليم واحتساب”.. نعي واسع للمنشد الشاب محمد الجبالي عقب إعلان وفاته

حزن يعم المنصات

وفاة المنشد السعودي محمد الجبالي
وفاة المنشد السعودي محمد الجبالي (منصات التواصل)
29/11/2024-|آخر تحديث: 29/11/202412:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

توفي المنشد السعودي الشاب محمد الجبالي، مساء الخميس، عن عمر يناهز 38 عامًا بعد معاناة استمرت سنوات مع مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS).

وكان الجبالي قد كشف في وقت سابق عن حالته الصحية، حيث شارك متابعيه رسالة مؤثرة عبّر فيها عن رضاه بقضاء الله وصبره على الابتلاء، مؤكدًا أنه اختار الابتعاد عن الأضواء لتجنّب رؤية مشاعر الشفقة في عيون محبّيه.

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وتخصص الجبالي في تقديم أعمال تحمل طابعًا إسلاميًّا ووطنيًّا.

يُشار إلى أن الجبالي خاض رحلة علاج صعبة داخل السعودية وخارجها، بما في ذلك مصر، إلا أن حالته الصحية تدهورت تدريجيًّا في السنوات الأخيرة بسبب طبيعة المرض، حسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وتصدر اسم محمد الجبالي قائمة الأكثر بحثًا على غوغل في السعودية عقب إعلان خبر وفاته الذي أثار حزنًا واسعًا انعكس صداه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعلت مع نبأ رحيله شخصيات عامة وجمهوره، وأشادوا بموهبته وروحه الصبور.

وعبّر العديد منهم عن تقديرهم لمسيرته الفنية وإرثه في مجال الإنشاد، داعين له بالرحمة والمغفرة ولعائلته بالصبر.

ونعى المغني الكويتي حمود الخضر، الجبالي، قائلًا “منذ تلقي الخبر وأنا غارق في بحر الذكريات، ما في أنقى من قلبك يا خوي يا محمد”.

وأشاد المدون هاني بن علي مقبل بموقف الجبالي خلال فترة مرضه، وكتب “صبر وتسليم واحتساب ومراعاة لمشاعر محبيه”.

ونشر جمهور الجبالي مقاطع فيديو له وهو يتلو القرآن بصوت عذب، كما نشروا له أغاني وطنية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام سعودية

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