لحظة اصطدام طائرة بشجرة في كاليفورنيا وإصابة شخصين (فيديو)

التقطت “كاميرا” مراقبة لحظة اصطدام طائرة صغيرة بشجرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويظهر المقطع الطائرة وهي تهبط على طريق قبل أن تنحرف لتصطدم بشجرة بطريقة عنيفة، فيما كان قطار بضائع يمر على بعد أمتار قليلة من موقع الحادث.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصين نقلا إلى المستشفى بعد أن أصيبا في الحادث، مشيرة إلى أن حالتهما متوسطة.

وقالت إن الحادث وقع قبل أيام بالقرب من مطار محلي، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.

وأضافت أن الطائرة ارتطمت بقوة بالشجرة مما جعل مقصورتها تلتف على الشجرة.

وأشارت إلى أن قائد الطائرة أبلغ عن مواجهته لمشاكل بينما كان يحاول العودة إلى المطار للهبوط.