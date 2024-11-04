15 ميزة في أجهزة الآيفون تجعل هاتفك أسهل استخداما وأكثر أمانا

بغض النظر عن المدة التي استخدمت فيها هاتف آيفون (iPhone)، فهناك دائمًا ميزات جديدة يمكنك اكتشافها، لتجعل حياتك أسهل كثيرًا.

(1) تفاصيل صور النباتات أو الحيوانات

إذا التقطت صورة لنبات أو زهرة أو شجرة أو حيوان، فيمكنك معرفة تفاصيله بالضبط من خلال النقر على زر المعلومات في أسفل الشاشة.

إذا كان جهاز آيفون الخاص بك يعرفه، فسيظهر رمز به نجوم أسفل الصورة، ستخبرك تفاصيل البيانات وستمنحك أيضًا خيارًا للبحث عن مزيد من المعلومات عنه.

(2) حوِّل هاتفك إلى جهاز يصدر موسيقى هادئة

في الإعدادات، انتقل إلى إمكانية الوصول “الصوت والصورة” أصوات الخلفية.

اختر من بين الأصوات مثل المحيط والمطر والجداول.

(3) اطلب من “سيري” قراءة الأشياء لك

افتح تطبيق “سفاري” (Safari) ثم مُر “سيري” (Siri) بـ”قراءة هذا” أو قل “أريد الاستماع إلى هذه الصفحة”.

يمكنك أيضًا النقر فوق زر إعدادات الصفحة على يسار شريط العناوين والنقر فوق الاستماع إلى الصفحة، ولديك خيار ضبط سرعة التحدث إضافة إلى الإيقاف المؤقت.

(4) حدد موعدًا لإرسال رسالة نصية لاحقًا

إذا كنت لا تريد أن يعرف الأشخاص أنك مستيقظ طوال ساعات الليل، فحدد موعدًا لإرسال رسائلك في ساعات أخرى.

افتح محادثة، واكتب رسالتك النصية، ثم انقر فوق علامة (+) على الجانب الأيسر من حقل الرسالة.

حدد “إرسال لاحقًا”، ثم اختر يومًا ووقتًا لتسليم رسالتك المجدولة.

(5) امنع الآخرين من الوصول إلى علامات التبويب الخاصة بك

إذا كنت بعيدًا عن “سفاري” لمدة 15 دقيقة، يمكن لجهاز آيفون الخاص بك طلب المصادقة قبل عرض علامات التبويب الخاصة بك.

وهذا مفيد إذا كنت تسمح للآخرين باستخدام هاتفك كثيرًا وترغب في الحفاظ على خصوصية التصفح.

ولتمكين هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات، وانقر فوق “سفاري”، ثم مرر لأسفل وقم بتشغيل مفتاح التبديل “طلب بصمة الوجه (Face ID) لفتح قفل التصفح الخاص”.

(6) قم بإنشاء إشارات صوتية

يمكن لميزات إمكانية الوصول في نظام التشغيل “آي أو إس” (iOS) إعادة تشغيل أي سلسلة من إجراءات اللمس عندما تعطي أمرًا صوتيًّا.

انتقل إلى الإعدادات، وانقر فوق إمكانية الوصول، ثم انقر فوق التحكم الصوتي.

قم بتشغيله، ثم انقر فوق الأوامر -إنشاء أمر جديد. أدخل عبارة الأمر المطلوبة، وانقر فوق الإجراء، ثم انقر فوق تشغيل إيماءة مخصصة.

استخدم إصبعك لإنشاء الإشارة على الشاشة الرئيسية، وسيعيد هاتفك تشغيلها عندما تنطق العبارة المطلوبة.

(7) إزالة الخلفية من الصور بسرعة

اضغط مع الاستمرار على أي صورة مخزنة في تطبيق الملفات، ثم اضغط على الإجراءات السريعة > إزالة الخلفية.

يقوم نظام التشغيل “آي أو إس” بإنشاء نسخة مكررة من صورتك الأصلية بدون خلفية، وهو أمر مثالي لمزيد من التحرير في تطبيق آخر.

(8) استخدم إصبعين لتحديد الكل

ما عليك سوى التمرير لأسفل لتحديد الكل لوضع علامة على كل عنصر كمقروء أو حذف العناصر بشكل جماعي داخل تطبيقات مثل الرسائل والبريد والملاحظات والتذكيرات.

(9) انسخ وترجم نصًا باستخدام الكاميرا

افتح تطبيق الكاميرا ووجه عدسة هاتفك إلى النص الذي تريده.

يظهر رمز بثلاثة خطوط في مربع محدد في الزاوية اليمنى السفلية.

انقر فوق الرمز، وسيقوم بالتقاط النص مع خيار النسخ أو تحديد الكل أو البحث أو الترجمة أو المشاركة.

(10) ابحث عن أيقونات العناية بالغسيل

بعد التقاط صورة لملصق العناية بالغسيل، انقر على زر المعلومات في أسفل الصفحة وانقر على البحث عن العناية بالغسيل، ستظهر لك ما يعنيه كل ملصق بدقة.

(11) قفل تطبيقاتك عن الآخرين

يمكنك حماية تطبيقات معينة باستخدام بصمة الوجه، اضغط لفترة طويلة على التطبيق وحدد “Require Face ID” لتمكينه.

(12) امنع الآخرين من التجسس على هاتفك

هناك إعداد يسمى “الوصول الموجّه” يبقي هاتفك مقيدًا بتطبيق واحد.

انقر فوق “إمكانية الوصول”، ثم “الوصول الموجه” لتنشيط الميزة، التي تمنع أي شخص يستخدم هاتفك من الخروج من تطبيق وفتح تطبيق آخر.

تذكّر إيقاف تشغيلها بمجرد استعادة هاتفك.

(13) التصوير بشكل أسرع

يؤدي التمرير إلى اليسار على شاشة قفل جهاز آيفون إلى فتح تطبيق الكاميرا افتراضيًّا، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا تغيير هذا الاختصار إلى شيء آخر في نظام التشغيل.

لكن من الأسهل التقاط الصور بالضغط على زر الصوت على جانب الهاتف بدلًا من النقر فوق زر الإغلاق.

ويؤدي تمرير زر الإغلاق إلى اليسار إلى التقاط مجموعة من الصور على التوالي.

أما الضغط باستمرار على زر الإغلاق فيؤدي إلى تصوير فيديو دون الحاجة إلى التمرير إلى وضع الفيديو.

(14) حدد وقت استخدامك للتطبيقات

إذا كنت تضيع وقتك في بعض التطبيقات دون داع، فيمكنك تشغيل إعداد يقيد وصولك إلى هذه التطبيقات.

ضمن الإعدادات، انقر فوق وقت استخدام الشاشة، ثم انقر فوق إضافة حدود > إضافة حد.

يمكنك تحديد فئة تطبيقات كاملة، مثل “سوشيال” (Social)، أو يمكنك تعيين حدود لتطبيقات معينة من خلال النقر فوق الفئة ثم تحديد التطبيقات ضمن هذه الفئات.

انقر فوق “التالي” (Next) في الزاوية اليمنى العليا ثم حدد الوقت الذي ستسمح لنفسك بقضائه في هذه التطبيقات.

(15) نقل التطبيقات على الشاشة الرئيسية

عند تنظيم الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون، يمكنك نقل مجموعة من التطبيقات في نفس الوقت، اضغط لفترة طويلة على أحد التطبيقات، ثم انقر فوق “تحرير الشاشة الرئيسية”، ثم قم بتحديد التطبيق الذي تريد نقله.

أثناء الاستمرار في الضغط بإصبعك على الشاشة، انقر فوق أيقونة كل تطبيق تريد نقله، وسيقوم جهاز آيفون بالتقاطها جميعًا.