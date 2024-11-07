أستراليا تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من دون 16 عاما

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، عزمه على حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال الذين لم يبلغوا 16 عاما.

وقال ألبانير إنه “إجراء للأمهات والآباء. فالشبكات الاجتماعية تضرّ كثيرا بالأطفال، وقررّتُ وضع حدّ لذلك”.

وأوضح أنّ الإجراء سيُعرَض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية، قبل رفعه إلى البرلمان في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وشدد على أن مسؤولية التأكد من أن المستخدمين في السنّ المسموح بها ستقع على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، وسيتم وضع غرامات عليها إذا أخلّت بذلك.

وأوضح أن المسؤولية لن تقع على كاهل الآباء أو الشباب ولن تُفرَض عقوبات على المستخدمين. وأوضح ألبانيز أنّ خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي عرضت محتويات غير لائقة للأطفال والمراهقين.

وقال “تظهر أمور على هاتفي لا أرغب في مشاهدتها، تخيّلوا أن تظهر لطفل يبلغ 14 عاما”، وأضاف أنّ “الشابات يشاهدن صورا لأنواع معينة من الأجسام، وهو ما يؤثّر فيهنّ”. وأشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى أن المنصات ستُعطى فترة سنة واحدة لتُحضِّر لبدء التطبيق.

موقف شبكات التواصل

أكدت شركة ميتا المشغلة لتطبيقات إنستغرام وفيسبوك، أنها ستطبق “أي قيود مرتبطة بالسنّ” ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها. لكنّ المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى الشركة أنتيغون ديفيس أشارت إلى أنّ على أستراليا أن تفكّر مليا في كيفية تنفيذ هذه القيود.

القدرة على التطبيق

في سبتمبر/أيلول، أحالت الحكومة الأسترالية على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة، ويشير النص إلى فرض غرامات على الشركات التكنولوجية الكبرى تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية، في حال عدم امتثالها لالتزاماتها في مجال مكافحة المعلومات المضللة.

وتخوض منصة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، معركة قانونية مع هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية بشأن إشرافها على المنشورات العنيفة.

واعتبرت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند أن تحديد سنّ لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من الإجراءات الأكثر تقدما على مستوى العالم، قائلة إن المنصات “لم تتصرف بالمستوى المُتوقَّع”.

وقالت “تم إبلاغ شركات التواصل الاجتماعي” بالإجراء وسيتم فرض غرامات مالية عليها في حال عدم الوفاء بالتزاماتها.

أمريكا والصين وفرنسا على الطريق

في ولاية فلوريدا الأمريكية، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025 قانون يمنع فتح حساب في مواقع التواصل لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما. وأصدرت إسبانيا قانونًا في يونيو/حزيران يحظر استخدام الأطفال الذين هم دون سن 16 عاما، وسائل التواصل.

وفي فرنسا، لم يدخل حيّز التنفيذ بعد قانون أُقرّ عام 2023 ينص على السماح باستخدام “غالبية المنصات الرقمية” لمَن تبدأ أعمارهم من 15 سنة، في انتظار رد من المفوضية الأوروبية بشأن توافقه مع القانون الأوروبي. وتحدث الرئيس إيمانويل ماكرون عن حظر الهواتف على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما.

وتفرض الصين منذ عام 2021 قيودا على استخدام القاصرين وسائل التواصل الاجتماعي، وتطلب عرض وثيقة رسمية تعرّف بالمستخدم، ولا يمكن لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما قضاء أكثر من 40 دقيقة يوميًّا على تطبيق “دويين”، وهو النسخة الصينية من تيك توك.