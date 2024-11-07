مصر وتركيا تتفقان على إنشاء جامعة مشتركة

أعلن رئيس مجلس التعليم العالي التركي أرول أوزفار، موافقة مصر وتركيا على إنشاء جامعة مشتركة بينهما، قائلا إن هذه الجامعة من أهم الخطوات التي اتخذها البلدان في مجال التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، على حد وصفه.

وأوضح أوزفار أنه بحث مع وزير التعليم العالي المصري، محمد أيمن عاشور، سُبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي بين تركيا ومصر، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة في أنقرة بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف “ناقشنا سبل التعاون المشترك بين تركيا ومصر في مجال التعليم العالي، ويعتبر تأسيس جامعة مشتركة في القاهرة أحد أوجه هذا التعاون”.

وتابع: “اتفقنا على تأسيس لجنة عمل وتطبيق مشتركة للعمل على تنفيذ قرار إنشاء الجامعة المشتركة ووضع خطة زمنية لذلك، وسنعلن قريبا عن أسماء أعضائها”.

فروع للجامعات التركية في مصر

وقال أوزفار إنهم عرضوا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية فتح فروع أو أقسام أكاديمية في القاهرة لإحدى الجامعات الكبيرة والشهيرة في تركيا أو لعدة جامعات، مشيراً إلى أن الوزارة المصرية رحبت كثيراً بالفكرة.

وأضاف أنهم اتفقوا على تأسيس لجنة مشتركة لتنفيذ ذلك سيعلن عنها في الأيام القادمة، مشيراً إلى أن مجلس التعليم العالي التركي سيمنح الجامعات التصاريح الخاصة بذلك.

منتدى سنوي بين الجامعات التركية والمصرية

أشار أوزفار أنهم تناولوا موضوع تنظيم منتدى للجامعات التركية المصرية يُعقد مرة أو اثنتين كل عام في تركيا ومصر، على أن يشمل اجتماعات لرؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات التركية والمصرية.

وتابع: “اقترح وزير التعليم المصري عقد أول منتدى في إبريل/ نيسان 2025، وسنقترح مشاريع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من البلدين، وسيكون متاحا للأكاديميين والباحثين الأتراك والمصريين، فرصة العمل في هذه المشاريع في المجالات العلمية التي تمنح تركيا ومصر الأولوية لها.

وذكر أوزفار أنه بحث أيضا مع الوزير المصري فتح مراكز أو برامج في الجامعات التركية حول تاريخ مصر وثقافتها وحضارتها، وكذلك تعيين خبراء وأساتذة من تركيا في أقسام للغة التركية وآدابها في الجامعات المصرية.