غوغل تستعين بالذكاء الاصطناعي وتطلق أداة لإنشاء مقاطع فيديو احترافية بسهولة

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية “غوغل”، عن إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو احترافية وتحريرها بسهولة مع مساعدة من آليات الذكاء الاصطناعي من الشركة.

وتتيح غوغل أداتها الجديدة “Google Vids” مجانا لكافة المستخدمين مع العديد من القوالب الجاهزة التي يمكن توظيفها لإنشاء الفيديو، وبناء على النص الذي يدخله المستخدم أو القالب الجاهز الذي يختاره.

كما تتيح الأداة الجديدة لوحة تحكم تفاعلية تساعد في بناء الفيديو، مع تقديم مجموعة واسعة من الخيارات لتخصيص الفيديو، بدءا من اختيار المشاهد المناسبة من مكتبة ضخمة من مقاطع الفيديو والصور، وصولا إلى إضافة المؤثرات الصوتية والتعليق الصوتي ومقاطع الفيديو الجاهزة أو المصورة، ويمكن للمستخدمين بسهولة تعديل هذه المسودة الأولية وتطويرها حتى الوصول إلى النتيجة النهائية المطلوبة.

Google Vids launches for Workspace customers

"Gemini plays a big role to “generate a fully editable initial storyboard” when you provide a prompt and add a document from Google Drive. After selecting a design, Google Vids will insert stock videos, images, and background… pic.twitter.com/BWdbSJ2bhz

— Glenn Gabe (@glenngabe) November 8, 2024