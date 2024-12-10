مصر.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء انهيار عقار وسط القاهرة

قالت وزارة الصحة المصرية إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون جراء انهيار عقار قديم في وسط العاصمة المصرية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العقار مكوّن من 6 طوابق وهو في حي الوايلي بمحافظة القاهرة، مضيفة أن حصيلة المصابين والقتلى جاءت وفقا لحصر مبدئي، إلى حين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن أي مصابين أو جثامين.

انتشال ضحايا واستمرار البحث عن ناجيين.. انهيار عقار سكني على رؤوس ساكنيه في شارع العباسية بحي الوايلي في القاهرة pic.twitter.com/Lk9MY7oX8b — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 10, 2024

تواصل البحث عن ناجين

وأوضحت صحيفة الأهرام الحكومية، أن فرق الحماية المدنية أنقذت 6 أشخاص، وأنها تواصل البحث عن ناجين بين الأنقاض.

وأفادت محافظة القاهرة في بيان، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغًا بانهيار العقار، لافتة إلى أنه من المباني القديمة المقامة في الستينيات ومكون من طابق أرضي و4 طوابق وطابق علوي (إضافي).

يأتي الحادث بعد 3 أيام من انهيار عقار آخر بمنطقة مصر القديمة، مكون من 5 طوابق.