مصر.. حزن واسع إثر مصرع فتاة وأمها خلال عودتهما من مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم (فيديو)

لقيت فتاة مصرية ووالدتها مصرعهما جراء حادث أليم خلال عودتهم من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، ما أثار موجة حزن وتفاعل عبر المنصات.

وتعرضت السيارة التي كانت تقل المتسابقة سعاد رجب المزين ووالدتها ومتسابقين آخرين لحادث في وقت متأخر أمس الأربعاء، ما أدى إلى وفاة سعاد على الفور، ووالدتها في وقت لاحق، فيما تعرض البقية لإصابات مختلفة.

وكانت الطالبة قد حضرت للمسابقة صباح الأربعاء من محافظة البحيرة شمالي البلاد، وحسب وسائل إعلام مصرية كانت سعاد من المتفوقات وكان من الممكن أن تتأهل لمسابقات دولية.

ونشرت صفحة مسابقة بورسعيد الدولية، “فيديو” قالت إنه كان آخر ما قرأته المتسابقة سعاد، وفيه كانت ترتل الآية 105 من سورة الأعراف (حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ).

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، وأبدو حزنهم على مصرع سعاد ووالدتها، داعين لهن بالرحمة والمغفرة.

وتتشكل لجنة المسابقة من 4 أساتذة من الأزهر الشريف، ويقومون باختبار المتسابقين عبر أسئلة لاختبار حفظ القرآن، وتقييم الأداء والتجويد والمخارج، ومنها يتم اختيار أفضل المتقدمين للتأهل للمسابقة الدلية لتمثيل مصر بين دول العالم.