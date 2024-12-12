مصر.. حزن شديد إثر مصرع فتاة وأمها خلال عودتهما من مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم (فيديو)

لقيت فتاة مصرية ووالدتها مصرعهما جراء حادث أليم خلال عودتهما من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني؛ مما أثار موجة حزن وتفاعل عبر المنصات.

وتعرضت السيارة التي كانت تقل المتسابقة سعاد رجب المزين ووالدتها ومتسابقين آخرين لحادث في وقت متأخر أمس الأربعاء، أودى بحياة سعاد على الفور، ثم والدتها في وقت لاحق، وأصيب باقي الركاب بإصابات مختلفة.

وكانت الطالبة قد حضرت للمسابقة صباح الأربعاء من محافظة البحيرة شمالي البلاد، وحسب وسائل إعلام مصرية كانت سعاد من المتفوقات وكان من الممكن أن تتأهل لمسابقات دولية.

ونشرت صفحة مسابقة بورسعيد الدولية فيديو قالت إنه كان آخر ما قرأته المتسابقة سعاد، وفيه كانت ترتل الآية 105 من سورة الأعراف {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ}.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، وأبدوا حزنهم لمصرع سعاد ووالدتها، داعين لهما بالرحمة والمغفرة.

وتتشكل لجنة المسابقة من 4 أساتذة من الأزهر الشريف، يقومون باختبار المتسابقين عبر أسئلة لاختبار حفظ القرآن، وتقييم الأداء والتجويد، ومنها يتم اختيار أفضل المتقدمين للتأهل للمسابقة الدلية لتمثيل مصر بين دول العالم.