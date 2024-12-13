منوعات|الولايات المتحدة

فر من الشرطة وعلق في المدخنة.. نهاية غير متوقعة لمطاردة مثيرة بولاية ماساتشوستس (شاهد)

استنجدَ بمطارديه

سقط في مدخنة وطلب المساعدة من الشرطة التي كانت تطارده
سقط في مدخنة وطلب المساعدة من الشرطة التي كانت تطارده (أسوشيتد برس)
13/12/2024

حاول رجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، الهروب من الشرطة، لكنه علق داخل مدخنة، وكان بحاجة إلى الإنقاذ من قبل المحققين الذين كانوا يطاردونه.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي نشرتها إدارة شرطة مدينة “فول ريفر” مواجهة الشرطة لرجل يحاول التهرب من الاعتقال بالاختباء داخل مدخنة، الثلاثاء 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وفر الرجل إلى سطح أحد المباني، لكن انتهى به الأمر إلى الحاجة إلى الإنقاذ من قبل الشرطة، حيث تلقى المحققون تنبيهًا من أحد المارة بأن رجلاً “يصرخ” داخل مدخنة قريبة. وصعد المحققون إلى السطح وألقوا نظرة إلى أسفل داخل المدخنة باستخدام مصباح يدوي ليروا الرجل عالقًا.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتم استدعاء رجال الإطفاء الذين اضطروا إلى تحطيم أجزاء من المدخنة لإنقاذ الرجل، وقالت الشرطة “تم نقل الرجل إلى مستشفى محلي كإجراء احترازي”. ثم نُقل إلى الحبس، الخميس، بتهمة المخدرات وتهم أخرى بموجب أوامر اعتقال سارية.

المصدر : أسوشيتد برس

إعلان