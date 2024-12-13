فر من الشرطة وعلق في المدخنة.. نهاية غير متوقعة لمطاردة مثيرة بولاية ماساتشوستس (شاهد)
استنجدَ بمطارديه
حاول رجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، الهروب من الشرطة، لكنه علق داخل مدخنة، وكان بحاجة إلى الإنقاذ من قبل المحققين الذين كانوا يطاردونه.
وأظهرت الصور و”الفيديوهات” التي نشرتها إدارة شرطة مدينة “فول ريفر” مواجهة الشرطة لرجل يحاول التهرب من الاعتقال بالاختباء داخل مدخنة، الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.
Fall River, MA🎅
•During a search warrant 2 men fled from police via rooftop.
•1 guy jumped from the roof but Robert Langlais attempted to hide in the chimney.
•Robert got stuck & was helped by 👮♂️, 🧑🚒 & 🚑.
*Can’t make this stuff up – still an entertaining job.
🎅🏠🎁 pic.twitter.com/YyOSu8T1bf
— police.law.news (@policelawnews) December 12, 2024
وفر الرجل إلى سطح أحد المباني، لكن انتهى به الأمر إلى الحاجة إلى الإنقاذ من قبل الشرطة، حيث تلقى المحققون تنبيهًا من أحد المارة بأن رجلًا “يصرخ” داخل مدخنة قريبة، وصعد المحققون إلى السطح وألقوا نظرة إلى أسفل داخل المدخنة باستخدام مصباح يدوي، ليروا الرجل عالقًا.
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وتم استدعاء رجال الإطفاء الذين اضطروا إلى تحطيم أجزاء من المدخنة لإنقاذ الرجل، وقالت الشرطة “تم نقل الرجل إلى مستشفى محلي كإجراء احترازي”، ثم نُقل إلى الحبس، الخميس، بتهمة المخدرات وتهم أخرى بموجب أوامر اعتقال سارية.