فر من الشرطة وعلق في المدخنة.. نهاية غير متوقعة لمطاردة مثيرة بولاية ماساتشوستس (شاهد)

حاول رجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، الهروب من الشرطة، لكنه علق داخل مدخنة، وكان بحاجة إلى الإنقاذ من قبل المحققين الذين كانوا يطاردونه.

وأظهرت الصور و”الفيديوهات” التي نشرتها إدارة شرطة مدينة “فول ريفر” مواجهة الشرطة لرجل يحاول التهرب من الاعتقال بالاختباء داخل مدخنة، الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.

Fall River, MA🎅

•During a search warrant 2 men fled from police via rooftop.

•1 guy jumped from the roof but Robert Langlais attempted to hide in the chimney.

•Robert got stuck & was helped by 👮‍♂️, 🧑‍🚒 & 🚑.

