فيلم لـ”الجزيرة 360″ يفوز بجائزة “أنهار” في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان

حاز الفيلم الوثائقي “غزة.. صوت الحياة والموت” من الإنتاج الأصلي لمنصة الجزيرة 360 على جائزة “أنهار” في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان المقام في العاصمة الأردنية عمّان.

ويسلط الفيلم الضوء على فكرة الصوت كعمل توثيقي من خلال تسليط الضوء على يوميات تقني الصوتيات محمد ياغي خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي يسجل كل الأصوات في قطاع غزة ويوثق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هناك.

ويكتسب الفيلم قوته بأنه أنتج خلال الحرب، وتمت عمليات المونتاج الخاصة به من داخل خيمة في أحد مخيمات اللجوء، حيث المخرج والمصور وفني الصوت، الذي هو شخصية الفيلم التي عبرها ينقل أصواتاً لا تسمع من غزة بسبب المجازر التي يرتكبها الاحتلال باستمرار.

ويؤكد مسؤول قسم الإنتاج الأصلي بمنصة الجزيرة 360 عواد جمعة أن فكرة الفيلم جاءت أثناء تصوير حلقة من برنامج “يوميات مقاتل” في غزة قبل الحرب، وأثناء التعامل مع مهندس الصوت استلهم فكرة توثيق قصة حياة مهندس الصوت الذي أكد أنه سجل كل الأصوات في غزة من صرخة المولود وحتى احتضار الموتى.

فيلم "غزة ساوند مان" صوت الحياة والموت.. يفوز بجائزة أنهار في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في #الأردن

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أيقونة سينمائية

بدورها أكدت منتجة الفيلم شدى سلهب بأن الفيلم عبارة عن أيقونة سينمائية استطاعت تحويل الصوت إلى شاهد على مأساة ومحرقة إنسانية مُستمرة لأكثر من 14 شهراً، وأضافت بأن السينما عمل مقاوم، وأن الفيلم جزء من السردية الفلسطينية التي تغيرت في كل حقبة لتناسب طبيعة المرحلة.

وقد شهد المهرجان عدة عروض للإنتاجات الأصلية للمنصة مثل حلقة من برنامج “ضحايا وأبطال”، وفيلم “عيون غزة”، بالإضافة للفيلم الوثائقي مستشفى الشفاء، والفيلم الحاصل على جائزة أنهار “غزة صوت الحياة والموت”.

ويعد مهرجان كرامة أول مهرجان دولي لأفلام حقوق الإنسان يتم إنشاؤه في الأردن.

ومنذ الإصدار الأول في عام 2010، ويعتبر كرامة لأفلام حقوق الإنسان مهرجان سينمائي دولي مدته 9 أيام يقام في عمان بالأردن بشراكة عالمية تهدف إلى تعزيز الحوار والمشاركة في النقاش وبناء القدرات وإطلاق برامج عالية التأثير لمعالجة الموضوعات المؤكدة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا.

وخلال السنوات الإحدى عشرة الماضية من الكرامة، كان لدى المهرجان أكثر من 600 عرض فيلم من 66 دولة. تنوعت بين الأفلام الوثائقية، والروائي الطويل، والروائي القصير، والرسوم المتحركة.