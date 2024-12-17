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عودة السوريين إلى وطنهم.. مشاهد مؤثرة مع جيرانهم الأتراك قبل الرحيل (فيديو)

رجل تركي متأثر بوداع جاره السوري العائد إلى بلاده بعد سقوط نظام الأسد (مواقع التواصل)
17/12/2024

مع بدء آلاف السوريين رحلة العودة إلى بلادهم بعد سنوات من اللجوء في تركيا، بسبب التطورات السياسية الأخيرة في سوريا، انتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق لحظات وداع مؤثرة بين السوريين العائدين وجيرانهم الأتراك الذين عاشوا معهم جنباً إلى جنب طوال السنوات الماضية.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو مشهداً لرجل تركي وهو متأثر بوداع جاره السوري العائد إلى بلاده بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وفي مدينة أديامان التركية، وثق مقطع فيديو آخر لحظات وداع عائلة سورية لاجئة لجيرانهم الأتراك قبل مغادرتهم إلى سوريا.

أما عند معبر جيلفي غوزو الحدودي، فقد انتشر فيديو يظهر جنوداً أتراك وهم يودعون أطفالاً سوريين عائدين إلى بلادهم.

وأبرزت المقاطع مشاعر مختلطة من الفرح بالعودة إلى الوطن والحزن على فراق من شاركوهم حياتهم اليومية لسنوات.

وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن تركيا تصدرت قائمة الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3.73 مليون لاجئ في عام 2021، وتراجع هذا الرقم إلى 3.1 مليون بحلول الأول من أغسطس/آب 2024، مسجلاً انخفاضاً قدره 634 ألف لاجئ.

وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023 أن نحو 238 ألف لاجئ سوري حصلوا على الجنسية التركية.

وتأتي عودة السوريين إلى بلادهم في أعقاب تغيرات سياسية وميدانية شهدتها سوريا مؤخراً بسقوط نظام البعث وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، مما فتح الباب أمام إمكانية عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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