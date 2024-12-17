عودة السوريين إلى وطنهم.. مشاهد مؤثرة مع جيرانهم الأتراك قبل الرحيل (فيديو)

مع بدء آلاف السوريين رحلة العودة إلى بلادهم بعد سنوات من اللجوء في تركيا، بسبب التطورات السياسية الأخيرة في سوريا، انتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق لحظات وداع مؤثرة بين السوريين العائدين وجيرانهم الأتراك الذين عاشوا معهم جنباً إلى جنب طوال السنوات الماضية.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو مشهداً لرجل تركي وهو متأثر بوداع جاره السوري العائد إلى بلاده بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

في مشهد مؤثر.. أتراك يودعون جيرانهم السوريين بعدما قرروا العودة لبلادهم عقب سقوط نظام الأسد#الجزيرة_مباشر | #تركيا | #سوريا pic.twitter.com/wzkNXxYRzI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 17, 2024

وفي مدينة أديامان التركية، وثق مقطع فيديو آخر لحظات وداع عائلة سورية لاجئة لجيرانهم الأتراك قبل مغادرتهم إلى سوريا.

بوداع مؤثر لجيرانهم.. عائلة سورية لاجئة في مدينة أديامان التركية تعود إلى بلادها بعد سقوط نظام الأسد #فيديو pic.twitter.com/I4UzaU12s1 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 16, 2024

أما عند معبر جيلفي غوزو الحدودي، فقد انتشر فيديو يظهر جنوداً أتراك وهم يودعون أطفالاً سوريين عائدين إلى بلادهم.

جنود أتراك يودعون أطفال سوريين عند معبر جيلفي غوزو التركي على الحدود السورية

pic.twitter.com/vQvqtsdIyC — Salah (@MrSalah05) December 14, 2024

وأبرزت المقاطع مشاعر مختلطة من الفرح بالعودة إلى الوطن والحزن على فراق من شاركوهم حياتهم اليومية لسنوات.

وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن تركيا تصدرت قائمة الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3.73 مليون لاجئ في عام 2021، وتراجع هذا الرقم إلى 3.1 مليون بحلول الأول من أغسطس/آب 2024، مسجلاً انخفاضاً قدره 634 ألف لاجئ.

وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023 أن نحو 238 ألف لاجئ سوري حصلوا على الجنسية التركية.

وتأتي عودة السوريين إلى بلادهم في أعقاب تغيرات سياسية وميدانية شهدتها سوريا مؤخراً بسقوط نظام البعث وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، مما فتح الباب أمام إمكانية عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.