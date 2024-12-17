مؤسسة قطر وجامعة غرناطة تطلقان جائزة “رضوى عاشور للأدب العربي”

أعلنت مؤسسة قطر بالتعاون مع جامعة غرناطة الإسبانية إطلاق جائزة “رضوى عاشور”، تكريمًا لإرث الأديبة والأكاديمية الجامعية المصرية الراحلة.

وستُمنح الجائزة سنويًّا لاثنين من الكتّاب المتميزين في الأدب العربي.

وأُطلقت الجائزة رسميًّا في 13 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، في المدرسة اليوسفية التاريخية في غرناطة بإسبانيا، بحضور عدد من أصدقاء الأديبة الراحلة رضوى عاشور وزملائها وطلابها السابقين.

وقالت مؤسسة قطر إن الجائزة ستُمنح للكتّاب الذين يبدعون أعمالهم باللغة العربية، وذلك في إطار التزام المؤسسة بدعم اللغة العربية وتعزيز التراث الثقافي العربي.

وقالت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الشيخة هند بنت حمد آل ثاني “أعمال رضوى عاشور يمتد صداها عبر الحدود والأجيال. ومن خلال هذه الجائزة، نأمل في تكريم ذكراها ودعم أجيال جديدة من الأصوات الأدبية العربية المتميزة، لضمان استمرار لغتنا وثقافتنا وحكاياتنا في إلهام العالم وتنويره”.

وعن الهدف من الجائزة، قال أستاذ تاريخ الفن والدراسات العربية في جامعة غرناطة خوسيه ميغيل فيلشيز إن الجائزة تهدف إلى تشجيع الإبداع الأدبي باللغة العربية، مشيرًا إلى أنها لغة عالمية وواحدة من لغات إسبانيا.

وأضاف أن الجائزة تحمل “اسم امرأة شجاعة أظهرت التزامًا عميقًا بالتدريس الجامعي، والكتابة، وإدانة الظلم والقمع”.

وأشار إلى أن رضوى عاشور “استلهمت من تاريخ مدينتنا غرناطة، لتبدع واحدة من أكثر الروايات في الأدب العربي المعاصر تأثيرًا، التي تدعو إلى بناء عالم حر يقوم على الاعتراف المتبادل بين الثقافات”.

وسيحصل الفائزان على استضافة ممتدة في غرناطة، يتمتعان فيها بفرصة العمل والكتابة والبحث والتطور الإبداعي.

وخلال إقامتهما، سيشارك الفائزان في أنشطة مع الأوساط الثقافية والأدبية المحلية من خلال إلقاء المحاضرات والمشاركة في ورش العمل والقراءات العامة، لتعزيز التبادل الثقافي والتعاون الإبداعي.

من جانبه، أكد ابن الكاتبة الراحلة الشاعر تميم البرغوثي القوة الدائمة للأدب، قائلًا “اللغة والنثر والشعر والأدب بكل أشكاله، ينجو من الدبابات ليعيد للعالم الحياة من جديد. هذه خطوة صغيرة لنوفر للكتّاب لحظة سلام فيما يستعدون لمعاركهم اليومية”.

من هي رضوى عاشور؟

رضوى عاشور أديبة وأكاديمية وناشطة مصرية بارزة، وهي زوجة الشاعر الفلسطيني المعروف مريد البرغوثي (توفي عام 2021) وأم الشاعر تميم البرغوثي.

وُلدت رضوى عاشور في القاهرة عام 1946، وتخرجت في جامعة القاهرة عام 1967، وحصلت على الماجستير في الأدب المقارن عام 1972 من الجامعة نفسها، ثم حصلت على الدكتوراة في الأدب الإفريقي الأمريكي من جامعة ماساتشوستش بالولايات المتحدة عام 1975.

وعملت رضوى أستاذة بكلية الآداب في جامعة عين شمس طوال أربعين عامًا، ووصلت إلى منصب رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، وتوفيت عام 2014 عن 68 عامًا.

ومن أبرز أعمالها، رواية “ثلاثية غرناطة” ورواية “الطنطورية” و”أثقل من رضوى”، إضافة إلى عشرات المقالات والدراسات المنشورة في دوريات عربية وأجنبية، وقد تُرجم العديد من أعمالها إلى لغات أجنبية.