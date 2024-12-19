“التكويع”.. حالة تجتاح سوريا بعد سقوط نظام الأسد وهؤلاء هم أبرز “المكوعين” (فيديو)

تحوّلات مفاجئة في مواقف داعمي بشار الأسد، من النقيض إلى النقيض تمامًا، ومن الإشادة المفرطة ببشار الأسد ورموز نظامه، إلى الإشادة المفرطة بالثورة السورية ورموزها.

ظهر مصطلح “التكويع” واجتاح منصات التواصل السورية، حيث يستعمله السوريون للتعبير عن التحوّل المفاجئ والسريع من جهة إلى أخرى معاكسة تمامًا بحسب “المنفعة الذاتية” لمن سمّوهم “المكوعين”.

وقد فوجئ مناصرو الثورة السورية بتبدل مواقف “المكوعين” بين من عاد معتذرًا، ومن أصابته صحوة ثورية متأخرة، وصولًا إلى تجريم عائلة الأسد بعد سنوات من تمجيدها.

“التكويع” حالة تجتاح #سوريا بعد سقوط نظام الأسد.. ما المقصود به؟ وكيف تغيّرت مواقف “المكوعين” بين ليلة وضحاها؟ pic.twitter.com/jueaPIakMk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 18, 2024

قائمة المكوعين

الإعلامي السوري، شادي حلوة، الذي عاش في كنف النظام مهللًا ومشيدًا بإنجازاته، خرج بعد سقوط النظام قائلًا “أنا لما نزلت العلم، ما نزلته لأنه كوعت، أنا اقتنعت، والله عم بقولها من جوات قلبي”.

أما المغني السوري حسام جنيد الذي كان يغني أيام بشار الأسد: “ولو يخزى العين بشار الأسد، ولسه ماهر لواء سوريا يا صقر العرب”، فقد أخذ يغني بعد سقوط بشار: “جولااااني.. مهما كان لهالزمن، جولااااني.. أوف يا ياباااا”.

وكذلك الممثل بشار إسماعيل، الذي خرج قائلًا بعد سقوط بشار “هناك (حافظ الأسد) أخذها بخرط زنوده وبالخديعة وبالقوة وبالتجربة مع أصدقائه، وبالخيانة لأصدقائه، وهذا (بشار الأسد) خان أبوه”.

أول من اخترع فن التكويع في بلاد الشام..

الإعلامي عمر متلونون يحذر من دخول المعارضة دمشق ويحمل علم الثورة احتياطي! 🥁

شاهدوا الآن الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامج #الشبكة حصريا على منصة #الجزيرة360#مشاهدة_بلا_قيود #ساخر #كوميدي #ضحك #بشار #سوريا — AJ360 – الجزيرة 360 (@aljazeera360) December 19, 2024

ميادة الحناوي

المطربة السورية ميادة الحناوي، قالت في أحد البرامج الحوارية، قبل سقوط بشار “يعني غنيت للقائد العظيم حافظ الأسد، وطبعًا ممكن أغني للقائد بشار الأسد”.

وبعد سقوط بشار، وفي إحدى حفلاتها قالت “مرقنا بحقبة كثير صعبة وطاغية، مثلي مثل الناس أنا كنت يعني ما بنعرف شي أبدًا”.

سوزان نجم الدين

الممثلة السورية سوزان نجم الدين، تركت برنامج مسابقات على الهواء مباشرة عندما تضمَّن سؤالًا “مع أو ضد بشار الأسد قتل شعبه”، وقالت “حاجة لهون.. بيكفي”.

بعد سقوط بشار الأسد، نشرت على حسابات التواصل الاجتماعي “من لحظة سقوط النظام، أدركت كم كنا مخدوعين، فقد زرعوا الخوف في أعماقنا، ولسنين طويلة من فكرة التغيير، ولكن ما نشهده اليوم قد بدد مخاوفنا فأدركنا سوء التقدير”.

أحمد رافع ويزن السيد

الممثل السوري أحمد رافع، قال أيام بشار الأسد “أنا ترباية حافظ الأسد، وأنا جاره لحافظ الأسد، الله يرحم روحه من 1965، ولاد السيد الرئيس كانوا أطفال بالحارة عندي، وأنا بعشقهم وبحبهم”.

وبعد سقوط بشار، قال “حكيت مع الأستاذ أحمد الشرع، قلت له أنا بتشكرك كثير لأنه الثورة قامت بدون دم، وهذه شغلة كثير كبيرة”.

أما الممثل يزن السيد، الذي قال باكيًا قبل سقوط بشار “سيادة الرئيس حدا عن جد منيح، انس هذا الكلام اللي عم تشوفه بالتليفزيونات، أنا هلق جاي من الشام”، فكتب بعد سقوط بشار، مغردًا “حاج (يكفي) تعبنا كذب ونفاق على أوهام وخونة، مبروووك سوريا حرة حرة حرة، وأنا يلي مشكرك حدا كثير منيح”.

وسيطرت قوات المعارضة السورية على العاصمة دمشق فجر 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.