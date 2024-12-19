مصرع 52 وإصابة عشرات آخرين جراء حادثي سير مروّعين شرقي أفغانستان (فيديو)

لقي 52 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء اصطدام حافلتي ركاب بصهريج وقود وشاحنة، الخميس، بولاية غزني شرقي أفغانستان.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن الحادثين وقعا الليلة الماضية، في منطقتي شهباز وأندار في الولاية.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الصحة في غزني، أن 52 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الحادثين المروّعين وأصيب 76 آخرون.

وقال حفيظ عمر المتحدث باسم حاكم إقليم غزني إن أحد الحادثين كان تصادمًا بين حافلة ركاب وناقلة نفط على طريق كابُل-قندهار السريع، والحادث الآخر وقع في منطقة أخرى على نفس الطريق السريع، الذي يربط العاصمة الأفغانية بالجنوب.

وقال عمر “تم نقل المصابين إلى مستشفيات في غزني، وتقوم السلطات بتسليم الجثث لأسرهم”، وأضاف أن المصابين الذين صنفت حالتهم على أنها خطيرة للغاية تم نقلهم إلى كابُل. وأوضح أن هناك نساءً وأطفالًا بين الضحايا.

ونشر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، رسالة تعزية، مؤكدًا صدور تعليمات من أجل التحقيق في أسباب الحادثين.