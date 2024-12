شاهد: سيارة تدهس العشرات في سوق عيد الميلاد بألمانيا ومقتل شخصين

أسفر حادث دهس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ شمالي ألمانيا عن مقتل شخصين وإصابة 68 آخرين على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات المحلية مساء الجمعة.

وأوضحت بلدية المدينة أن السيارة اصطدمت بسرعة عالية بحشد من الزوار، مما تسبب في إصابات خطيرة لخمسة عشر شخصًا، وإصابات متوسطة وخفيفة للآخرين.

من جانبه، أكد حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت، راينر هاسيلوف، توقيف مشتبه به سعودي الجنسية، يقيم في ألمانيا منذ عام 2006، وصرح أن المهاجم كان منفردًا ولا يمثل أي خطر إضافي على المدينة. وتواصل السلطات تحقيقاتها للكشف عن دوافع الحادث وملابساته.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية قالت في وقت سابق: “11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا جراء حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ”.

