شاهد: سيارة تدهس العشرات في سوق عيد الميلاد بألمانيا ومقتل 11
أسفر حادث دهس مروع في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ شمال شرقي ألمانيا عن مقتل 11 شخصًا وإصابة ما بين 60 و80 شخصًا، بعضهم في حالة حرجة، وفق ما أفادت صحيفة بيلد الألمانية.
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء الفرنسية إن فرق الإسعاف والشرطة هرعت إلى موقع الحادث، بينما دعا مسؤولو السوق الزوار إلى إخلاء وسط المدينة.
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وفي بيان أولي، أعلنت الشرطة الألمانية أن هناك إجراءات واسعة النطاق تجري حاليًّا في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ. وأكدت الشرطة أن السوق في وسط المدينة مغلق حاليًّا، وأن السلطات ستقدم تقارير محدَّثة لاحقًا.
🚨🇩🇪GRAPHIC: Shocking footage of the moment a vehicle drove straight through the Christmas market in Magdeburg, Germany.
Prayers 🙏 pic.twitter.com/OSYMxmv7Ij
— Real Media 🦅 (@LordOfPower) December 20, 2024
تفاصيل الحادث
وفقًا لشهود عيان، وقع الحادث في تمام الساعة 19:04 مساءً، حين اقتحمت سيارة BMW داكنة اللون الحشود بسرعة عالية.
وأفادت إحدى الشاهدات لصحيفة ميتلدويتشه تسايتونغ أن السيارة اخترقت “منطقة الحكايات الخرافية” في السوق التي كانت تعج بالعائلات، مضيفة أنها نجت مع طفلها بأعجوبة.
Es ist eine Katastrophe… Wurde mir gerade zugeschickt. #Magdeburg pic.twitter.com/5lFVPx5xKP
— koerner_23 (@koerner_23) December 20, 2024
ووصف أحد أصحاب المطاعم المجاورة المشهد بأنه “يشبه ساحة حرب”، مشيرًا إلى أن السيارة مرت بسرعة فائقة بجوار كشكه لبيع الوجبات السريعة.
وسارعت السلطات إلى نصب خيام طبية لعلاج المصابين الذين سقطوا أمام أكشاك السوق. كما أغلقت السلطات سوق عيد الميلاد، وعلقت حركة الترام في المنطقة كإجراء احترازي.
وصرَّح المتحدث باسم المدينة ميخائيل رايف لقناة (إم دي آر) قائلًا “المشاهد مروعة للغاية”، مؤكدًا أنه من المبكر تقديم إحصاء دقيق لعدد الضحايا.
Magdeburg Weihnachtsmarkt, viele Verletzte! pic.twitter.com/wvaICY0CZc
— Xaver (@Xaver30021678) December 20, 2024
يُذكر أن أسواق عيد الميلاد تُعَد من أبرز الفعاليات السياحية في ألمانيا خلال موسم الأعياد، حيث تستقطب آلاف الزوار سنويًّا.