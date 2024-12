شاهد: سيارة تدهس العشرات في سوق عيد الميلاد بألمانيا ومقتل 11

أسفر حادث دهس مروع في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ شمال شرقي ألمانيا عن مقتل 11 شخصًا وإصابة ما بين 60 و80 شخصًا، بعضهم في حالة حرجة، وفق ما أفادت صحيفة بيلد الألمانية.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء الفرنسية إن فرق الإسعاف والشرطة هرعت إلى موقع الحادث، بينما دعا مسؤولو السوق الزوار إلى إخلاء وسط المدينة.

وفي بيان أولي، أعلنت الشرطة الألمانية أن هناك إجراءات واسعة النطاق تجري حاليًّا في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ. وأكدت الشرطة أن السوق في وسط المدينة مغلق حاليًّا، وأن السلطات ستقدم تقارير محدَّثة لاحقًا.

