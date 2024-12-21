عشرات القتلى جراء اصطدام حافلة للركاب بشاحنة واشتعال النيران فيها (فيديو)

لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، في اصطدام حافلة للركاب بشاحنة واشتعال النيران فيها جنوب شرقي البرازيل، وفق جهاز الإطفاء.

وقال جهاز الإطفاء العسكري في ولاية ميناس جيرايس إن “ما بين 32 و35” شخصًا قضوا في الحادث.

وذكر رجال الإطفاء أن إطار الحافلة التي كانت تقل 45 راكبًا انفجر، وفقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، فاصطدمت الحافلة بشاحنة محملة وقادمة من الاتجاه المقابل على طريق سريع رئيسي.

وأضافوا أنهم أنقذوا 13 راكبًا من الحافلة. ونجا 3 ركاب من سيارة أخرى اصطدمت أيضًا وحوصرت تحت الشاحنة.

وكانت الحصيلة السابقة للحادث تفيد بمصرع 22 شخصًا.

وأشارت السلطات إلى أنه تعذّر على الفور تقديم حصيلة دقيقة للحادث نظرًا لحالة جثث الضحايا.

وكان جهاز الإطفاء قد أشار في بيان سابق إلى تفحم عدد من الجثث.

وفي مقطع مصور نُشر صباح السبت، قال مسؤول في جهاز الإطفاء إن الحادث يتطلب رافعة لإزالة الحطام، وإنه “ما زال هناك ضحايا يتعين إخراجهم” من الحافلة.

ولا يزال عدد القتلى غير مؤكد بسبب حالة الجثث التي احترقت حتى أصبح من المستحيل التعرف على هوية أصحابها.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن عدد القتلى سيتأكد على الأرجح بعد انتهاء الشرطة من عمليات الطب الشرعي.