منوعات|سوريا

“أنتم أهلنا”.. سائق سوري يرفض أخذ الأجرة من صحفيتين تركيتين ويشكر أردوغان (فيديو)

لحظة إنسانية مؤثرة

(وسائل إعلام تركية)
22/12/2024-|آخر تحديث: 22/12/202402:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وثّقت صحفيتان تركيتان من صحيفة (يني شفق) لحظة إنسانية مؤثرة، إذ رفض سائق سيارة أجرة سوري قبول الأجرة منهما، مُعبّرًا عن ترحيبه وحسن معاملته لهما في بلاده، قائلًا “أنتم أهلنا”.

وخلال الموقف، أعرب السائق عن شكره العميق لتركيا وشعبها، مشيدًا بدعم الرئيس رجب طيب أردوغان للاجئين السوريين.

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وأثار الموقف إعجاب الصحفيتين، ورأتاه دليلًا على الروابط الإنسانية التي تربط الشعبين السوري والتركي، رغم التحديات التي واجهها اللاجئون السوريون خلال السنوات الماضية.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، استقبلت تركيا ملايين اللاجئين السوريين، مما جعلها كبرى الدول المضيفة لهم في العالم.

ووفقًا لإحصاءات رسمية، تجاوز عدد السوريين في تركيا 3.5 ملايين شخص، تمتع أغلبهم بوضع “الحماية المؤقتة” الذي منحهم حقوق الإقامة والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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