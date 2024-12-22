“الدبابة في الحفظ والصون”.. بسطة “مميزة” لبيع الخضار والفاكهة بمدينة حمص (شاهد)

في مشهد غير مألوف بمدينة حمص، قام بائع للخضروات بتحويل إحدى دبابات جيش النظام السوري إلى بسطة “مميزة” لعرض وبيع الخضروات والفواكه.

وأثارت المبادرة دهشة المارة، إذ استغل البائع الهيكل المعدني للدبابة ليحوّله إلى “بسطة” لعرض المنتجات، في خطوة رمزية قد تعكس روح التحدي والسخرية من آلة الحرب التي كانت جزءًا من معاناة السوريين.

“أموال تعود للشعب”

وتحدث بائع الخضروات في مدينة حمص عن مشهد الدبابات المهجورة المنتشرة في الشوارع والأسواق بعد سنوات من الصراع. وأوضح أن العدد الكبير من الدبابات المتناثرة في الطرقات يمثل أموالاً تعود للشعب، مؤكداً أنها يجب أن تُستغل لصالح الشعب السوري وجيشه الجديد وقيادته المستقبلية.

دبابة تابعة للجيش السوري السابق تتحول إلى دكان للخضروات والفواكه في حمص…!!! pic.twitter.com/1Er4ee9jSL — سليمان الفهد (@SulaimanALFAHD1) December 22, 2024

“في الحفظ والصون”

وأضاف البائع أن هناك ضغطًا من الأهالي للمطالبة باستخدام هذه الموارد بشكل يعيد الفائدة إلى المجتمع بعد معاناة طويلة، مشيراً إلى أن الدبابة التي يقف بجانبها “في الحفظ والصون”، في انتظار أن تعود لخدمة أهداف وطنية وشعبية في المستقبل.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته “لجوءا إنسانيا”، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.