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اللحظات الأولى بعد تحطم طائرة في منطقة سياحية ومقتل 9 أشخاص (فيديو)

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22/12/2024-|آخر تحديث: 22/12/202410:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قُتل 9 أشخاص على الأقلّ، اليوم الأحد، جراء تحطّم طائرة صغيرة في منطقة تجارية في مدينة غرامادو السياحية بجنوب البرازيل، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال مدير قسم الشرطة الداخلية في الشرطة المدنية لولاية ريو غراندي دو سول “سقط 9 قتلى وفق ما أكدت خدمات الدفاع المدني وما من ناجين في الطائرة”.

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وقال حاكم الولاية في منشور على منصة إكس “للأسف، تشير التقارير الأولية إلى عدم وجود ناجين من بين ركاب الطائرة”.

وجاء في بيان صادر عن الجهاز الأمني في الولاية أن الطائرة سقطت على مدخنة مبنى وضربت الطابق الثاني من منزل، ثمّ “وقعت على متجر للأثاث”.

وتضرّر أيضا فندق صغير بالحادثة، بحسب المصدر عينه.

تحطّم طائرة صغيرة في منطقة سياحية بمدينة غرامادو السياحية بجنوب البرازيل (رويترز)

ولم تكشف السلطات عن عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة التي تعمل بمحرك مروحة توربينية من طراز “بايبر شيين 400″، لكنها قدّرت في وقت سابق أن يكونوا حوالي 10.

ونُقل 15 شخصا على الأقلّ إلى المستشفى، على خلفية استنشاق الدخان المتصاعد من الحريق الذي نجم عن الحادثة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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