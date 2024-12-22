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مصرع 4 إثر تحطم مروحية للإسعاف اصطدمت بمستشفى في تركيا (فيديو)

طياران وطبيب وموظف كانوا على متنها

المروحية تحطت وسط ضباب كثيف جنوب غرب تركيا
مدة الفيديو 02 minutes 23 seconds
22/12/2024-|آخر تحديث: 22/12/202403:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قُتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية في مدينة مغلة في جنوب غرب تركيا اليوم الأحد، وفق ما أعلن حاكم المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وقال إدريس أكبييك إن “المروحية سقطت بعدما اصطدمت بالطابق الرابع لأحد المستشفيات أثناء إقلاعها”، مما أدى إلى مقتل طيارَين وطبيب وموظف كانوا فيها.

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الضباب القاتل

وأضاف “هناك ضباب كثيف، ونحن نحقق في أسباب الحادث”.

وأظهرت لقطات فيديو بثها موقع “ناشيونال إندبندنت” المروحية، وهي تحلق وسط ضباب شديد، كما أظهرت الصور التي بثها تحطم المروحية إثر اصطدامها بأعلى طابق في مستشفى في منطقة الحادث.

وأظهر مقطع فيديو بثه موقع “إنسيدر بابر” المروحية وهي تنجرف وسط ضباب كثيف، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من سطح مستشفى مغلة للاتجاه نحو أنطاليا في جنوب تركيا، حتى اصطدمت بمبنى المستشفى الذي يصعب رؤيته وسط الضباب.

المصدر : وكالات

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