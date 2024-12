مصرع 4 إثر تحطم مروحية للإسعاف اصطدمت بمستشفى في تركيا (فيديو)

قُتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية في مدينة مغلة في جنوب غرب تركيا اليوم الأحد، وفق ما أعلن حاكم المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وقال إدريس أكبييك إن “المروحية سقطت بعدما اصطدمت بالطابق الرابع لأحد المستشفيات أثناء إقلاعها”، مما أدى إلى مقتل طيارَين وطبيب وموظف كانوا فيها.

وأضاف “هناك ضباب كثيف، ونحن نحقق في أسباب الحادث”.

وأظهرت لقطات فيديو بثها موقع “ناشيونال إندبندنت” المروحية، وهي تحلق وسط ضباب شديد، كما أظهرت الصور التي بثها تحطم المروحية إثر اصطدامها بأعلى طابق في مستشفى في منطقة الحادث.

#BREAKING #Turkey A helicopter crashed into a hospital in southwestern Turkey, resulting in the deaths of four people. pic.twitter.com/36wbndLuPR

— The National Independent (@NationalIndNews) December 22, 2024