وفاة الفنان المصري محمد باكوس إثر إصابته بأزمة قلبية

توفي الفنان المصري محمد فوزي الشهير باسم “محمد باكوس” في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وقالت ابنة فوزي عبر حسابها على فيسبوك، إن سبب الوفاة يعود إلى تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ألمت به.

وشيعت الجنازة على جثمان الفنان الراحل مساء السبت، ودفن بالدوحة.

ونعى عدد من السياسيين والناشطين والفنانين المصريين باكوس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرف باكوس للمرة الأولى بعد ثورة يناير 2011، عندما ظهر في فيديو ساخر أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقدم بعدها العديد من الفيديوهات الساخرة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار العقد الماضي.