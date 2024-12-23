المفكر الإسلامي عبد الكريم بكار يعلن عودته إلى سوريا بعد 48 عاما من المنفى

أعلن المفكر الإسلامي السوري الدكتور عبد الكريم بكار، عودته إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وكتب عبد الكريم بكار على حسابه على منصة إكس “بحمد الله وفضله، وبعد 48 عامًا من الغربة والمنفى، عدتُ إلى أرض سورية الحبيبة، بعد تحريرها من الظلم والطغيان”.

وأردف “ما أصعب فراق الأوطان، وما أجمل العودة إليها! أحمد الله على نعمه التي لا تحصى، وأسأله أن يعم السلام والخير على بلادنا جميعًا”.

بحمد الله وفضله، وبعد 48 عامًا من الغربة والمنفى، عدتُ إلى أرض سورية الحبيبة، بعد تحريرها من الظلم والطغيان.

ما أصعب فراق الأوطان، وما أجمل العودة إليها!

أحمد الله على نعمه التي لا تحصى، وأسأله أن يعم السلام والخير على بلادنا جميعاً. pic.twitter.com/MaY1oxWBxz — أ.د.عبد الكريم بكار (@Drbakkar) December 22, 2024

من هو عبد الكريم بكار؟

يعد الدكتور عبد الكريم بكار أحد المؤلفين البارزين في مجالات التربية والفكر الإسلامي، حيث يسعى إلى تقديم طرح مؤصل ومتجدد لمختلف القضايا المتعلقة بالحضارة الإسلامية وقضايا النهضة والفكر والتربية والعمل الدعوي.

للدكتور بكار أكثر من أربعين كتابًا في هذا المجال، وقد تمت ترجمة بعضها إلى عدد من اللغات، كما أنه قدم للمكتبة الصوتية أكثر من مئة ساعة صوتية مسجلة ومنشورة في مكتبات التسجيلات الصوتية.

وذكر الموقع الرسمي للدكتور بكار، أن له نشاطًا مكثفًا على صعيد المحاضرات والندوات الفكرية والثقافية والدورات التدريبية، وشارك في المئات منها في السعودية والكويت وقطر والبحرين وتركيا ولبنان ومصر والأردن وماليزيا والسودان وأوغندا وإندونيسيا.

كانت الليلة بالنسبة لي ليلة فياضة بالمشاعر حيث قمت بإمامة المصلين في المسجد الذي كنت إماماً فيه قبل ٤٨ عاماً.

إنه مسجد سعد الدين في قرية الهامة العزيزة في ريف دمشق.

قد التقيت بإخوة كرام أهل مودة ووفاء.

طوال تلك المدة لم أكن قادراً على اللقاء بهم.

اللهم لك الحمد والمجد والثناء… — أ.د.عبد الكريم بكار (@Drbakkar) December 19, 2024

وخاض الدكتور عبد الكريم بكار مسيرة أكاديمية طويلة بدأت عام 1396هـ/ 1976م في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم (السعودية)، لينتقل بعدها إلى جامعة الملك خالد في أبها عام 1409هـ/ 1989م، حصل خلالها على درجة الأستاذية بين عام 1412هـ/ 1992م حتى عام 1422هـ/ 2002م.

وتركزت المسيرة الأكاديمية للدكتور بكار على تدريس اللغويات التي شملت مواد المعاجم اللغوية، ودلالة الألفاظ، والأصوات اللغوية، واللهجات العربية، والقراءات القرآنية واللهجات، والنحو، والصرف، والمدارس النحوية وتاريخ النحو.

المؤهلات العلمية للدكتور عبد الكريم بكار

حصل على البكالوريوس من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر (1393هـ/ 1973م)، وعلى الماجستير عام (1395هـ/ 1975م)، والدكتوراه عام (1399هـ/ 1979م) من قسم أصول اللغة بالكلية نفسها، بجامعة الأزهر، وكان عنوان رسالة الدكتوراه “الأصوات واللهجات في قراءة الكسائي”.