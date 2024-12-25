اصطدمت بسرب من الطيور.. لحظة تحطم طائرة ركاب في كازاخستان (شاهد)

أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية، الأربعاء، تحطم طائرة ركاب تابعة لها قرب مدينة أكتاو الكازاخستانية.

وقالت في بيان، إن الطائرة من طراز “إمبراير 190″، وسقطت في أكتاو أثناء رحلتها من باكو إلى غروزني في الشيشان.

وأفاد البيان أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الطائرة كانت تقل 67 راكبا و5 من أفراد الطاقم.

فيديو لإنقاذ ركاب الطائرة في كازاخستان… الدقائق الأولى بعد تحطمها. نقل 25 شخصا إلى المستشفيات بعد تحطم طائرة في أكتاو، حسبما ذكرت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان لوكالة ريا نوفوستي. pic.twitter.com/1ETfGmxEUm — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 25, 2024

اصطدمت بسرب من الطيور

وقالت الإدارة الطبية المحلية التابعة لوزارة الصحة الكازاخستانية في بيان “في الوقت الحالي، تم نقل 14 مصابا إلى المستشفى الإقليمي”، ووُضع 5 منهم في العناية المركزة.

وذكرت أن الحادث وقع عندما اصطدمت الطائرة بسرب من الطيور.