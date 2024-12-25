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اصطدمت بسرب من الطيور.. لحظة تحطم طائرة ركاب في كازاخستان (شاهد)

تقل اثنين وسبعين شخصا ونجاة 28

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25/12/2024-|آخر تحديث: 25/12/202402:07 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية، الأربعاء، تحطم طائرة ركاب تابعة لها قرب مدينة أكتاو الكازاخستانية.

وقالت في بيان، إن الطائرة من طراز “إمبراير 190″، وسقطت في أكتاو أثناء رحلتها من باكو إلى غروزني في الشيشان.

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وأفاد البيان أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الطائرة كانت تقل 67 راكبا و5 من أفراد الطاقم.

اصطدمت بسرب من الطيور

وقالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية إنه “وفقا للمعلومات الأولية، فقد نُقل 28 ناجيا من بينهم طفلان إلى المستشفى”.

وكانت السلطات الطبية المحلية في كازاخستان أفادت في وقت سابق عن نجاة 14 شخصا ونقلهم إلى المستشفى، ووضع 5 منهم في العناية المركزة.

وذكرت أن الحادث وقع عندما اصطدمت الطائرة بسرب من الطيور.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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