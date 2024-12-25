“بقي البلد وانحرق الأسد”.. احتفاء بعودة الفنانة يارا صبري إلى سوريا (فيديو)

بعد 12 عاما من الغياب والمنفى، عادت يارا صبري، الفنانة السورية المعارضة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى بلادها، برفقة زوجها الفنان ماهر صليبي.

ووثقت يارا لحظة لقائها مع أفراد عائلتها في العاصمة دمشق، وهم والدها الفنان سليم صبري، وخالتها الفنانة ثراء دبسي، وآخرون.

“بقي البلد وانحرق الأسد”

“بقي البلد وانحرق الأسد”.. هكذا عبرت الفنانة السورية عن انتصار الثورة، وهي عبارة معاكسة للشعار الذي كان يردده أتباع النظام طوال سنوات “الأسد أو نحرق البلد”.

وأثارت عودة يارا صبري ترحيبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سقوط النظام الذي ناضلت ضده طوال سنوات الثورة.

“ورجعنا إلى البيت”

ونشرت الفنانة السورية صورة تجمعها بوالدها الفنان سليم صبري في منزل العائلة في العاصمة دمشق، وعلقت عليها قائلة “ورجعنا إلى البيت”.

وكانت يارا صبري قد علقت على سقوط حكم بشار الأسد عبر حسابها على منصة إكس وقالت “خلص الأبد.. مبارك لنا جميعا وسوريا العظيمة ليست حكرا على شخص ولا أحد، سوريا لكل السوريين”.

خلص الأبد

مبارك لنا جميعا وسوريا العظيمة ليست حكرا على شخص ولا أحد ، سوريا لكل السوريين#خلص_الأبد #سوريا — yara sabri (@yarasabri1) December 8, 2024

واشتهرت يارا بمواقفها المؤيدة للثورة ومعارضتها للنظام الحاكم، وكرّست جهودها خلال تلك الفترة لدعم قضايا المعتقلين والمغيبين قسريًّا، وأولت اهتمامًا خاصًّا للوقوف إلى جانب عائلاتهم.

وشاركت يارا صبري في بطولة العديد من المسلسلات، مثل التغريبة الفلسطينية والفصول الأربعة، ولها تجارب في الكتابة الدرامية. وحصلت على جائزة أدونيا للدراما السورية عام 2004، بوصفها أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل التغريبة الفلسطينية.

وبعد خروجها من سوريا، استقرت يارا صبري في كندا، وشاركت في فيلم “السلام عبر الشوكولاتة” بدور الأم شهناز، في حين جسد المخرج السوري الراحل حاتم علي دور الأب عصام هدهد. ويحكي الفيلم قصة نجاح عائلة سورية فرت من ويلات الحرب في دمشق إلى لبنان، ثم إلى كندا.