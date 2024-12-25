لحظة انهيار مفاجئ لمبنى في طرابلس ومقتل اثنين من الدفاع المدني اللبناني (شاهد)

قُتل عنصران من الدفاع المدني اللبناني وأصيب 18 آخرون اليوم الأربعاء، جراء انهيار مفاجئ لمبنى في طرابلس بشمال لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عبد الله مهتدي من الدفاع المدني وخليل الأشقر من فوج الإطفاء قُتلا، إثر انهيار مبنى الزيلع في الميناء، بعد محاولات طويلة لإخماد النيران التي اشتعلت في مخزن أرضي بداخله.

وقال جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية في بيان “على أثر انهيار مبنى الزيلع في مدينة الميناء، عملت فرق الإسعاف وفرق البحث والإنقاذ من مدينة طرابلس والقلمون، بالتعاون مع الدفاع المدني والأجهزة الإسعافية الأخرى لساعات طويلة، حيث تم نقل 18 إصابة بعضها إلى المستشفيات وتم إسعاف 8 إصابات ميدانيا”.

يا لطيف شو هاد حسبي الله و نعم الوكيل

لحظة انهيار مبنى في طرابلس pic.twitter.com/BgGBZZRLCX — Abdurazzek (@abdurazzek) December 24, 2024

حريق سبب الانهيار

وكان حريق هائل قد اندلع في مبنى الزيلع في شارع المنتزه قرب محطة الشلبي في منطقة الميناء بطرابلس.

وعلى الفور عملت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني وفوج إطفاء اتحاد بلديات الفيحاء على إخلاء المبنى والمباشرة بإطفاء الحريق، لكن المبنى تداعى سريعا وانهار أثناء ذلك، وكان داخله عنصران تابعان للدفاع المدني وفوج الإطفاء.