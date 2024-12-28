بدء تطبيق قرار توحيد شواحن الأجهزة الإلكترونية في أوروبا.. هذا هو الشاحن المطلوب

دخل حيز التنفيذ، السبت، قرار الاتحاد الأوروبي بتوحيد شواحن الأجهزة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف والحد من النفايات الإلكترونية.

وقال البرلمان الأوروبي في تغريدة على منصة إكس إن “جميع الهواتف المحمولة الجديدة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس ومكبرات الصوت ولوحات المفاتيح وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المبيعة في الاتحاد الأوروبي، يجب تجهيزها بدءًا من اليوم بمنفذ شحن (يو إس بي) من النوع (سي)”.

ويُلزم القرار الجديد الشركات المصنعة بتوفير شاحن موحد من نوع “يو إس بي-سي” (USB-C) لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تباع في دول الاتحاد الـ27.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تبسيط حياة المواطنين الأوروبيين وتقليل النفقات، إذ ستمكنهم من شراء أجهزة جديدة دون الحاجة إلى شراء شواحن جديدة في كل مرة.

وتوقع الاتحاد أن يؤدي هذا الإجراء إلى الحد من عدد أجهزة الشحن القديمة، مما يسهم في تقليل النفايات الإلكترونية.

وأُقِر القانون للمرة الأولى عام 2022 بعد مواجهة مع شركة أبل (Apple) الأمريكية التي أبدت اعتراضها في البداية، وقالت إن “هذا القانون يخنق الابتكار”. غير أن الشركة عادت واعتمدت المنفذ الجديد لشحن هواتفها في سبتمبر/أيلول 2023.

وأمهل القانون الشركات حتى 28 من ديسمبر/كانون الأول 2024 للامتثال، بينما مُنحت الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة مهلة إضافية تنتهي مطلع عام 2026.

وتتميز منافذ “يو إس بي-سي” بقدرتها على الشحن بقوة تصل إلى 100 واط، ونقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 غيغابت في الثانية، كما يمكن استخدامها لتوصيل الأجهزة بشاشات عرض خارجية.

وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن هذه الخطوة ستوفر على المستهلكين الأوروبيين نحو 250 مليون دولار سنويًّا، إضافة إلى تقليص كمية النفايات الإلكترونية الناجمة عن الشواحن غير المستخدمة بنحو ألف طن سنويًّا في الاتحاد الأوروبي.