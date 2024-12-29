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فقاعة تسحب طفلا بعدما جرفتها الرياح إلى عرض البحر ومشاهد مثيرة من عملية الإنقاذ (فيديو)

وسط مخاوف من انفجار الكرة أو فقدان الهواء

فريق الإنقاذ استخدم حبلًا لربط الكرة وسحبها إلى الشاطئ بأمان (وسائل التواصل)
29/12/2024-|آخر تحديث: 29/12/202401:54 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهد شاطئ لازارو بمدينة أوباتوبا، في ولاية ساو باولو البرازيلية، عملية إنقاذ مثيرة لطفل (8 أعوام) كان ينجرف في عرض البحر داخل فقاعة بلاستيكية قابلة للنفخ، بعد أن جرفته الرياح بعيدًا.

وأوضح البحّار ميشيل ناسيمنتو، الذي قاد عملية الإنقاذ، أنه تحرك سريعًا مع صديقه باستخدام قارب للوصول إلى الكرة العائمة، بعد أن لاحظا وجود طفل داخلها. وقال “كانت الكرة تتحرك بعيدًا بفعل الرياح، وكلما تأخرنا زاد ابتعادها. شعرت بالقلق لأن الطفل كان في الداخل”.

مخاوف من انفجار الكرة أو فقدان الهواء

وأشار إلى أن الطفل كان في حالة يأس وذعر داخل الكرة، مما استدعى اتخاذ إجراءات حذرة لسحبها. وذكر صاحب القارب، ويلينغتون جونيور، أن فريق الإنقاذ استخدم حبلًا لربط الكرة وسحبها إلى الشاطئ بأمان، وسط مخاوف من انفجارها أو فقدانها الهواء أثناء العملية.

خطورة الألعاب العائمة

وتم العثور على الطفل وتسليمه إلى أسرته على الشاطئ بعد أن كان في حالة ذعر شديد. ولم ترد أي تقارير عن حالته الصحية بعد الحادث.

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من جانبها، أفادت إدارة الإنقاذ البحري بأنها لم تشارك في العملية، ولم يُسجَّل الحادث رسميًّا في سجلاتها، بينما يسلط الحادث الضوء على خطورة استخدام الألعاب العائمة في البحر، خاصة في ظروف الطقس المتقلبة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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