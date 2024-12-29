فقاعة تسحب طفلا بعدما جرفتها الرياح إلى عرض البحر ومشاهد مثيرة من عملية الإنقاذ (فيديو)

شهد شاطئ لازارو بمدينة أوباتوبا، في ولاية ساو باولو البرازيلية، عملية إنقاذ مثيرة لطفل (8 أعوام) كان ينجرف في عرض البحر داخل فقاعة بلاستيكية قابلة للنفخ، بعد أن جرفته الرياح بعيدًا.

وأوضح البحّار ميشيل ناسيمنتو، الذي قاد عملية الإنقاذ، أنه تحرك سريعًا مع صديقه باستخدام قارب للوصول إلى الكرة العائمة، بعد أن لاحظا وجود طفل داخلها. وقال “كانت الكرة تتحرك بعيدًا بفعل الرياح، وكلما تأخرنا زاد ابتعادها. شعرت بالقلق لأن الطفل كان في الداخل”.

EM UBATUBA 📍 Criança é resgatada de bolha inflável à deriva no mar no litoral de SP Menino estava dentro de boia que se perdeu em alto-mar em Ubatuba; marinheiros de lancha encontraram o garoto e o socorreram pic.twitter.com/P9WXxng1TH — Malu (@mariarita4141) December 26, 2024

مخاوف من انفجار الكرة أو فقدان الهواء

وأشار إلى أن الطفل كان في حالة يأس وذعر داخل الكرة، مما استدعى اتخاذ إجراءات حذرة لسحبها. وذكر صاحب القارب، ويلينغتون جونيور، أن فريق الإنقاذ استخدم حبلًا لربط الكرة وسحبها إلى الشاطئ بأمان، وسط مخاوف من انفجارها أو فقدانها الهواء أثناء العملية.

A surpreendente história da criança resgatada em uma bolha inflável no mar de Ubatuba; VEJA VÍDEO pic.twitter.com/qwtr1a274g — O Matogrossense (@o_matogrossense) December 26, 2024

خطورة الألعاب العائمة

وتم العثور على الطفل وتسليمه إلى أسرته على الشاطئ بعد أن كان في حالة ذعر شديد. ولم ترد أي تقارير عن حالته الصحية بعد الحادث.

من جانبها، أفادت إدارة الإنقاذ البحري بأنها لم تشارك في العملية، ولم يُسجَّل الحادث رسميًّا في سجلاتها، بينما يسلط الحادث الضوء على خطورة استخدام الألعاب العائمة في البحر، خاصة في ظروف الطقس المتقلبة.