لقطات وثّقت لحظة الكارثة.. مصرع العشرات إثر تحطم طائرة تقل 181 راكبا في كوريا الجنوبية (شاهد)

لقي 120 شخصًا على الأقل مصرعهم في حادث تحطم طائرة تابعة لشركة “جيجو للطيران”، كانت تقل 181 راكبًا، أثناء هبوطها في مطار موان بجنوب غرب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، وفقًا لآخر حصيلة أعلنتها مديرية الإطفاء المحلية.

وأوضحت المديرية في بيان أن الطائرة، وهي من طراز (بوينغ 737-8AS)، أسفر تحطمها عن انتشال ناجيين فقط حتى الآن، وكلاهما من أفراد الطاقم. وكانت السلطات قد أفادت في وقت سابق بأن أحد الناجين من الركاب.

وذكرت وزارة النقل أن الطائرة من طراز بوينج (800-737) عمرها 15 عامًا، وقالت إن الحادث وقع في الساعة 03:09 صباحًا بالتوقيت المحلي.

مخاوف من وفاة جميع الركاب

من جانبها، أفادت وكالة “يونهاب” نقلًا عن وكالة الإطفاء بأن غالبية ركاب الطائرة التي تحطمت اليوم الأحد في مطار موان الدولي بجنوب غرب كوريا الجنوبية، والبالغ عددهم 181 شخصًا، يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج المطار، مما أدى إلى كارثة مأساوية.

وحتى الآن، تم إنقاذ شخصين فقط، في حين تفترض السلطات أن 179 آخرين لقوا مصرعهم. وجرى تأكيد وفاة 120 شخصًا رسميًّا حتى اللحظة.

وكانت الطائرة التابعة لشركة “جيجو إير” تقل 175 راكبًا و6 من أفراد الطاقم في رحلة قادمة من بانكوك.

سبب الحادث

وعرضت القنوات التلفزيونية لقطات تُظهر طائرة “جيجو إير” وهي تنزلق على المدرج مع بقاء عجلات الهبوط مغلقة، قبل أن تصطدم بجدار خرساني على أطراف مطار موان الدولي. كما أظهرت لقطات أخرى أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الطائرة التي اشتعلت فيها النيران.

وقال لي جونج هيون، رئيس محطة إطفاء موان، في مؤتمر صحفي إن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن الجثث التي تناثرت بفعل قوة الحادث، مشيرًا إلى أن الطائرة دُمرت بالكامل ولم يتبقَّ منها سوى الجزء الخلفي من هيكلها وسط الحطام.

وأوضح “لي” أن فرق الإنقاذ تدرس فرضيات بشأن سبب الكارثة، بما في ذلك احتمال تعرُّض الطائرة لهجوم من طيور تسبب في عطل ميكانيكي.

من جهته، أفاد جو جونغ وان، مسؤول بوزارة النقل، بأن فريقًا من المحققين الحكوميين وصل إلى الموقع للتحقيق في أسباب الحادث والحريق الذي أعقب التحطم.