مصر.. مصرع سائح وإصابة آخر إثر هجوم لسمك القرش في مرسى علم

قالت وزارة البيئة المصرية في بيان، اليوم الأحد، إن سائحًا لقي حتفه وأصيب آخر إثر هجوم لسمك القرش في منتجع مرسى علم المطل على البحر الأحمر. ولم يُكشف عن جنسية السائحين.

وأضاف البيان أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أصدرت قرارًا برفع حالة الاستعداد والمتابعة بمحميات البحر الأحمر، لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش في المياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسي علم، مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف علي أسباب الحادث.

وكانت وزارة البيئة قد تلقت بلاغًا بتعرُّض اثنين من السائحين الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسي علم، مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، بعد نقلهما إلى مستشفى بورتو غالب للعلاج.

وقررت وزيرة البيئة منع السباحة في المنطقة التي وقع فيها الحادث مدة يومين، بدءًا من غد الاثنين.

هجمات القرش في البحر الأحمر

في يونيو/حزيران 2023، فقد سائح روسي حياته بعد تعرّضه لهجوم من سمك القرش في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر شرقي مصر.

وقامت السلطات المصرية بإجراء مشابه لما قامت به اليوم، حيث أوقفت كل الأنشطة المائية على ساحل الغردقة مدة يومين، وقامت بالتحقيق في الحادث.

كما تمكن فريق تابع لوزارة البيئة حينها من اصطياد سمكة قرش من نوع “النمر”، يُعتقد أنها هاجمت السائح الروسي.

وفي يوليو/تموز 2022، فقدت سائحتان حياتهما نتيجة لهجوم من سمك القرش على ساحل الغردقة.

وتحدَّث خبراء عن تغيُّر سلوك سمك القرش الذي يسبح عادة في المياه العميقة بعيدًا عن الشواطئ، ولا يقترب منها.

غير أن قيام بعض السفن بإلقاء مخلفاتها من الطعام في البحر الأحمر يدفع الأسماك إلى الاقتراب من الشاطئ للحصول على الغذاء.

أنواع القرش التي تهاجم البشر

ومن بين مئات الأنواع لأسماك القرش، يُعَد القرش الأبيض والنمر والثور أكثر الأنواع ميلًا إلى مهاجمة الإنسان.

ويعيش هذا النوع من الأسماك في أعماق تصل إلى 20 مترًا، لكنها تخرج إلى المناطق القريبة من الشاطئ، عندما تلقي بعض المراكب حيوانات نافقة، أو عندما تضع مواليدها في المناطق الضحلة، حيث تقوم أنثى القرش القاتل بتأمين المنطقة قبل وضع مواليدها لتتأكد من خلوها من الأعداء.

يُذكر أنه في عام 2018، عُثر على بقايا جثة سائح على أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، بعدما أكد مسؤول أنه قرر السباحة في منطقة توجد فيها أسماك قرش.