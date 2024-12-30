حافلة ركاب سقطت في نهر.. حادث مأساوي يودي بحياة 71 “على الأقل” جنوبي إثيوبيا (فيديو)

السائق فقد السيطرة عليها والطريق به العديد من المنحنيات

لقي ما لا يقل عن 71 شخصا حتفهم بحادث سقوط حافلة ركاب في نهر بمنطقة بونا بإقليم سيداما في جنوب إثيوبيا، في وقت متأخر من مساء الأحد، عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها وسقطت في النهر.

وقال بيان باسم سلطات إقليم سيداما بجنوب إثيوبيا إن 71 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما سقطت شاحنة محملة بالركاب في نهر بمنطقة بونا.

ونقلت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الاثنين عن المتحدث باسم حكومة إقليم سيداما، قوله إن الحادث أسفر عن مصرع 68 رجلا و3 نساء، وأضاف أن 5 آخرين في حالة حرجة ويخضعون للعلاج في المستشفى.

وأشارت تقارير إلى أن الطريق به العديد من المنحنيات، وهو ما يزيد صعوبة القيادة.

الشاحنة محملة بأكثر من حمولتها

وكان بيان لمكتب الاتصالات بالإقليم قد ذكر الليلة الماضية أن عدد القتلى 60 شخصا، وقال إن الحافلة سقطت في نهر، موضحا أن الطريق به العديد من المنحنيات.

وذكر أن بعض الركاب كانوا عائدين من حفل زفاف وأن بعض العائلات فقدت العديد من أفرادها، وقال إن شرطة المرور في المنطقة أشارت إلى أن الحافلة كانت محملة بأكثر من حمولتها؛ مما تسبب على الأرجح في الحادث.

من جانبها ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية التي تديرها الدولة أن الركاب كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف عندما وقع الحادث.

ولقي ما لا يقل عن 38 شخصا، معظمهم طلاب، حتفهم عام 2018، عندما سقطت حافلة في واد بشمال إثيوبيا الجبلي.