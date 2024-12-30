سبقها تنبيه ولكن.. لقطات تكشف أسرار الثواني الأخيرة قبل تحطم طائرة كوريا الجنوبية (شاهد)

أفادت تقارير إعلامية كورية أن طائرة الركاب التابعة لشركة جيجو للطيران، قد تحطمت جراء حادث تصادم محتمل مع طيور أثناء محاولتها الهبوط في مطار موان.

وأظهرت لقطات مصورة، التُقطت قبل الحادث بوقت قصير، شرارات تتطاير من المحرك الأيمن للطائرة.

سرب كبير من الطيور

ووفقًا للمعلومات، وقع الحادث بعد دقيقة واحدة فقط من تحذير برج المراقبة من وجود سرب كبير من الطيور في المنطقة. وتشتبه السلطات في أن الطيور تم شفطها إلى داخل المحرك؛ مما تسبب في تعطل الطائرة.

مقطع قبل تحطم طائرة “خطوط جيجو الكورية” وبالإمكان مشاهدة شيء يدخل في محركها ويخرج من الجهة الأخرى وقال محللون أن ما تسبب بهذه الكارثة في الغالب طير أو سرب من الطيور ضرب محرك الطائرة. pic.twitter.com/06Dk7SLkJy — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 29, 2024

سبقها تنبيه

وأشار أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم، إلى أن اصطدام الطائرة بالطيور أدى إلى خروج دخان من أحد المحركات قبل انفجاره. وأفاد شهود عيان برؤية مجموعة كبيرة من الطيور تحيط بالطائرة قبل محاولة الهبوط، كما أكدت تقارير أن أحد الركاب أبلغ عائلته عبر رسالة نصية عن حدوث التصادم قبل وقوع الحادث.

ومن جانب آخر، صرح مسؤول بوزارة النقل الكورية، بأن التحقيقات مستمرة لتحديد سبب العطل الكامل في نظام الهبوط، مشيرًا إلى أن تحليل بيانات الطيران سيكون ضروريًّا للتوصل إلى استنتاج دقيق.

خبراء يشككون

ولم يستبعد الخبراء احتمال وجود عطل تقني في المحرك إلى جانب تأثير الاصطدام بالطيور، مشددين على أهمية التحقيق في كافة الجوانب المرتبطة بالحادث.

وتساءل رئيس تحرير “‬‬إيرلاينز نيوز” جيفري توماس قائلا “لماذا لم تطلق فرق الإطفاء الرغوة على المدرج؟ لماذا لم تكن الفرق موجودة عندما هبطت الطائرة؟ ولماذا هبطت الطائرة على هذا البعد من المدرج؟ وما السبب وراء وجود جدار من الطوب في نهاية المدرج؟”.

وأضاف “من غير المرجح أن يؤدي اصطدام طائر بالطائرة إلى خلل في عمل معدات الهبوط، مضيفا أن اصطدام طيور بالطائرات ليس بالأمر غير المعتاد.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية، إن النيران اندلعت في الطائرة التي كان على متنها 181 شخصا بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في مطار موان الدولي بجنوب غرب سول، أمس الأحد؛ مما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها باستثناء شخصين تم إنقاذهما.