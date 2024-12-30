يابانية تحدثت باللهجة السورية.. احتفال في طوكيو بسقوط الأسد وانتصار الثورة (فيديو)

شارك يابانيون في احتفال بالعاصمة طوكيو بسقوط نظام بشار الأسد وانتصار الثورة السورية.

وغلبت الدموع الداعية الياباني أحمد مائينو وهو يتحدث للجزيرة مباشر عن مشاعره اتجاه انتصار الثورة السورية. وروى أحمد للجزيرة مباشر ذكرياته عن دراسته في سوريا، ووصوله إلى هناك في اليوم التالي لوفاة حافظ الأسد.

وتذكر أحمد كيف كانت صور حافظ الأسد تملأ الشوارع وكيف كان تهتف المسيرات له. وأضاف أنه عندما سأل مشرفا سوريا عما شاهده، حذره من خطورة الحديث عن مثل هذا الأمر أمام آخرين.

“سورية الهوى”

أما يايويو يامازاكي، التي درست وعملت في التدريس بجامعة حلب، فقالت إنها تعتبر نفسها “سورية الهوى”.

وبلهجة سورية، قالت يايويو إنها سعيدة للغاية لسقوط الأسد وانتصار الثورة، مضيفة أنه يجب على السوريين بناء وطنهم من جديد ونبذ الطائفية التي رسخها نظام الأسد.

وجاء الاحتفال على هامش فعالية لجمعية “الأيادي السورية” المعنية برعاية الأيتام في سوريا. وخلال الاحتفال، أكد مسؤولو الجمعية استمرارها في دعم تعليم الأطفال الأيتام في سوريا وبناء مستقبلهم.