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عبد الباسط الساروت.. استقبال شعبي حافل في حمص لوالدة “منشد الثورة السورية” (فيديو)

شهد الاحتفال ترديد أغاني وكلمات الساروت

مدة الفيديو 07 minutes 30 seconds
30/12/2024-|آخر تحديث: 30/12/202404:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نظم آلاف السوريين، اليوم الإثنين، استقبالاً شعبيًا حافلاً لوالدة منشد الثورة السورية وأيقونتها عبد الباسط الساروت .

وشهد الاحتفال ترديد أغاني وكلمات الساروت، التي اشتهر بها بعد انضمامه للثورة في بداياتها عام 2011، وكان لها دور في استمرار الرفض الشعبي لبقاء نظام بشار الأسد.

وجاء تنظيم حفل الاستقبال اليوم بعد عودة والدة الساروت، من تركيا عبر معبر باب الهوى، وصولاً إلى مدينة حمص، احتفالاً بسقوط نظام بشار وتكريماً لدماء الساروت الذي سقط دفاعًا عن الثورة السورية.

الساروت رمز الثورة

انضم الساروت إلى الثورة السورية منذ انطلاقتها متخليًا عن حلمه الرياضي في أن يصبح لاعب كرة قدم، وشكَّل نموذجًا ثوريًّا تحوَّل إلى قدوة لآلاف السوريين.

وعُرف الساروت بتصدُّره المظاهرات وترديده للأهازيج الثورية، قبل أن يدفعه بطش النظام للتحول إلى العمل المسلح، فأسَّس كتيبة “شهداء البياضة” وقاتل ضد نظام الأسد.

ونكل النظام بأسرته للضغط عليه ودفعه إلى الاستسلام، لكن الساروت أبى أن يخرج من حمص وشهد حصارها، قبل أن يُهجَّر إلى شمال سوريا ليكمل رحلته ضد النظام، حتى أصيب وقُتل في معارك إدلب يوم 8 يونيو/حزيران 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر

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