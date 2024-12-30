عبد الباسط الساروت.. استقبال شعبي حافل في حمص لوالدة “منشد الثورة السورية” (فيديو)

نظم آلاف السوريين، اليوم الاثنين، استقبالًا شعبيًّا حافلًا لوالدة منشد الثورة السورية وأيقونتها عبد الباسط الساروت.

وشهد الاحتفال ترديد أغاني وكلمات الساروت، التي اشتهر بها بعد انضمامه للثورة في بداياتها عام 2011، وكان لها دور في استمرار الرفض الشعبي لبقاء نظام بشار الأسد.

وجاء تنظيم حفل الاستقبال اليوم بعد عودة والدة الساروت، من تركيا عبر معبر باب الهوى، وصولًا إلى مدينة حمص، احتفالًا بسقوط نظام بشار وتكريمًا لدماء الساروت الذي سقط دفاعًا عن الثورة السورية.

الساروت رمز الثورة

انضم الساروت إلى الثورة السورية منذ انطلاقها متخليًا عن حلمه الرياضي في أن يصبح لاعب كرة قدم، وشكَّل نموذجًا ثوريًّا تحوَّل إلى قدوة لآلاف السوريين.

وعُرف الساروت بتصدُّره المظاهرات وترديده للأهازيج الثورية، قبل أن يدفعه بطش النظام إلى التحول إلى العمل المسلح، فأسَّس كتيبة “شهداء البياضة” وقاتل ضد نظام الأسد.

"سوريا ظلي واقفة رغم الجروح النازفة.. لا بد يلفي العيد"

آخر أغنية للراحل عبد الباسط #الساروت#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/WvFZVnw7br — تلفزيون سوريا (@syr_television) June 8, 2023

ونكل النظام بأسرته للضغط عليه ودفعه إلى الاستسلام، لكن الساروت أبى أن يخرج من حمص وشهد حصارها، قبل أن يُهجَّر إلى شمال سوريا ليكمل رحلته ضد النظام، حتى أصيب وقُتل في معارك إدلب يوم 8 يونيو/حزيران 2019.