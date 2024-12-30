لنفس السبب.. كارثة جوية كادت تقع بعد يوم واحد من تحطم طائرة كوريا الجنوبية

عادت طائرة ركاب تابعة لشركة “جيجو إير” إلى مطار جيمبو الدولي في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الاثنين، بعد اكتشاف عطل في معدات الهبوط، وهو العطل نفسه الذي تسبب في حادث مميت لطائرة من الطراز ذاته قبل يوم واحد، وأسفر عن مقتل 179 شخصًا.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن الرحلة رقم (7 سي 101) التابعة لجيجو إير، كانت قد أقلعت من مطار جيمبو الدولي متجهة إلى جزيرة جيجو في الساعة 6:37 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبعد وقت قصير من الإقلاع، تم اكتشاف مشكلة في معدات الهبوط.

وأبلغت الشركة الركاب البالغ عددهم 161 راكبًا، عن العطل الميكانيكي، واضطرت إلى العودة إلى مطار جيمبو، حيث هبطت بأمان في الساعة 7:25 صباحًا.

وأكدت “جيجو إير” أنها تعتزم استئناف الرحلة باستخدام طائرة بديلة لضمان راحة وسلامة الركاب. ويأتي هذا الحادث ليزيد المخاوف بشأن سلامة طائرات هذا الطراز بعد الحادث المميت الذي وقع قبل يوم واحد.