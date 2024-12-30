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مصر.. انفجار بأكاديمية الشرطة يودي بحياة 3 بينهم ضابط

انفجار غازي أثناء أعمال صيانة

عناصر من الشرطة المصرية (غيتي)
30/12/2024-|آخر تحديث: 30/12/202410:17 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، وقوع انفجار غازي أثناء أعمال الصيانة داخل أحد المخازن بأرض فضاء تابعة لأكاديمية الشرطة.

وأسفر الحادث عن مصرع ضابط شرطة وشخصين آخرين كانوا في موقع الحادث، وقد بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية عدة حوادث مشابهة نتيجة انفجارات غازية أثناء أعمال الصيانة أو التخزين؛ مما يسلط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات السلامة في مواقع العمل والمرافق الحساسة.

ففي مارس/آذار 2021 وقع انفجار في مصنع للملابس بمنطقة العبور، إثر تسرب غازي أثناء أعمال صيانة، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من العاملين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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