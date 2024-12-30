مصر.. انفجار بأكاديمية الشرطة يودي بحياة 3 بينهم ضابط

أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، وقوع انفجار غازي أثناء أعمال الصيانة داخل أحد المخازن بأرض فضاء تابعة لأكاديمية الشرطة.

وأسفر الحادث عن مصرع ضابط شرطة وشخصين آخرين كانوا في موقع الحادث، وقد بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة.

مصدر أمنى: إنفجار غازى أثناء أعمال الصيانة بأحد المخازن بأرض فضاء داخل #أكاديمية_الشرطة ووفاة ضابط شرطة وفردين. pic.twitter.com/kRl5Zu3Mo6 — وزارة الداخلية (@moiegy) December 29, 2024

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية عدة حوادث مشابهة نتيجة انفجارات غازية أثناء أعمال الصيانة أو التخزين؛ مما يسلط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات السلامة في مواقع العمل والمرافق الحساسة.

ففي مارس/آذار 2021 وقع انفجار في مصنع للملابس بمنطقة العبور، إثر تسرب غازي أثناء أعمال صيانة، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من العاملين.