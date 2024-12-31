أنجلينا جولي وبراد بيت.. نهاية مفاجئة لأطول قصة طلاق في هوليوود

توصل النجمان السينمائيان أنجلينا جولي وبراد بيت إلى تسوية طلاق، وفقًا لما أعلنه محامي جولي، أمس الاثنين، مما ينهي واحدة من أطول وأشد حالات الطلاق إثارة في تاريخ هوليوود.

وأكد جيمس سيمون، محامي أنجلينا جولي، لوكالة “أسوشيتد برس” أن الطرفين توصلا إلى اتفاق، بعد أن أوردت مجلة “بيبول” الخبر في وقت سابق.

“سنوات من البحث عن السلام”

وفي بيان له، قال سيمون “منذ أكثر من 8 سنوات، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد براد بيت. وتركت هي والأطفال جميع الممتلكات المشتركة، ومنذ ذلك الحين ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلتهم. هذا الاتفاق يمثل خطوة في عملية طويلة بدأت منذ سنوات. أنجلينا مرهقة لكنها تشعر بالارتياح لإنهاء هذا الجزء”.

وحتى الآن، لم تُقدم أي مستندات رسمية للمحكمة، وسيكون توقيع القاضي ضروريًا لتأكيد التسوية. ولم يعلق محامي براد بيت بعد على التطورات، رغم محاولة الحصول على رد منه مساء الاثنين.

وظلت جولي (49 عامًا) وبيت (61 عامًا) من أبرز ثنائيات هوليود طوال 12 عامًا، منها عامان كزوج وزوجة، ولديهما 6 أبناء مشتركين.

خلافات واتهامات

وبدأت إجراءات الطلاق في 2016 بعد رحلة عائلية بالطائرة الخاصة من أوروبا، حيث زعمت جولي أن بيت أساء معاملتها وأطفالهما.

ورغم التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارة خدمات الأطفال والأسرة بمقاطعة لوس أنجلوس، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضد بيت.

وعلى الرغم من إعلان الطلاق رسميًا في 2019، استغرق الزوجان سنوات إضافية للتوصل إلى اتفاق بشأن تقسيم الأصول المشتركة وحضانة الأبناء، مما جعل القضية أطول من المعتاد في هوليود.