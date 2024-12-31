خدمات الهاتف والتلفزيون تنقطع عن 800 ألف شخص في فرنسا لهذا السبب

تسبب حريق “متعمَّد” في جنوب فرنسا، يوم الاثنين، في تعطيل خدمات الاتصالات، مما أثر على نحو 800 ألف شخص لم يتمكنوا من استخدام الهواتف المحمولة أو استقبال إشارات التلفزيون بشكل كامل.

وقالت شبكة “فرانس إنفو” إن الحريق اندلع في برج اتصالات يبلغ ارتفاعه 90 مترًا بقرية شمال مدينة ليون، في وقت مبكر من صباح الاثنين.

ووصف المدير الإقليمي لشركة (تيليديفيوجن دو فرانس)، المشغلة للشبكة، الحادث بأنه “عمل إجرامي بلا شك”، مشيرًا إلى أن الأضرار جسيمة.

وأكد أن الجهود مستمرة لإعادة الخدمة بالكامل في غضون 48 ساعة، ونُشرت فرق من الفنيين وأفراد الشرطة في موقع الحادث.

ورغم عدم وضوح الدوافع وراء الحادث، فإن الشركة ذكرت أنه ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن تعرضت أنظمة الاتصالات لعمليات تخريب مماثلة.