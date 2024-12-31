طفل في الثالثة يُبدع بإلقاء موعظة دينية أمام خيمته جنوبي غزة (شاهد)

وثّق مقطع فيديو موهبة طفل فلسطيني يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط في فن الخطابة، حيث قدّم موعظة دينية من أمام خيمته في جنوب غزة.

ونشر الناشط الإغاثي أحمد الشرفا، الأحد، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “تيك توك”، يظهر فيه الطفل وهو يُلقي بإتقان خطبة دينية بدأها بالبسملة والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم حثّ المسلمين على التقوى، والتآخي، والأخلاق الحسنة.

ويأتي هذا المشهد ليعكس قوة صمود أطفال غزة، الذين يستمرون في الإبداع وإظهار مواهبهم رغم التحديات التي يواجهونها جراء القصف والحصار المتواصل.