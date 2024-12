مشاهد مذهلة.. بركان كيلاويا في هاواي يثور مجددا ويرسم لوحة فنية من الحمم المنصهرة (فيديو)

أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء بأن بركان كيلاويا، الذي يقع في جزر هاواي الأمريكية، والذي يُعد أحد أنشط البراكين في العالم، قد ثار من جديد.

وأظهرت مشاهد البث المباشر للبركان الثائر تصدعات في فوهة البركان التي نفثت منها حمم بركانية، تنبعث على ارتفاعات أكثر من 80 مترًا، كما انبعثت أيضًا مواد منصهرة من البركان، وأطلق الثوران موادّ على علو مرتفع في الغلاف الجوي.

#Interferogram spanning December 17-29, 2024, shows deformation associated with current #Kilauea eruption. Data indicate a dike (vertical sheet of magma), probably emanating from the shallow (1 mile [1.6 km]) Halemaʻumaʻu magma reservoir.https://t.co/p5ZsEAO0C3@volcanoes_nps pic.twitter.com/i9lgXHw5ry

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 30, 2024